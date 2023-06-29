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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آخر تحديث.. إنستجرام يطرح مزايا "التحكم في الوقت"

instagram
instagram

أصبح الكثير في عصرنا الحالي مدمن مواقع تواصل اجتماعي خاصة "فيسبوك" وشقيقه "انستجرام" المقدمين من شركة "ميتا"، قد تجد نفسك ليلا في حالة من الأرق والنوم لا يداعب جفونك، فتلجأ للهاتف لتقوم بفتح انستجرام والتمرير وفجأة تكتشف أن الساعة الخامسة فجرا، ولا تشعر بالوقت.

فطنت شركة "ميتا" إلى هذا الأمر الذي يقع فيه كل مستخدمي هذه التطبيقات الاجتماعية وقدمت خصائص جديدة للتحكم في وقتك على التطبيقات، من خلال تفعيل هذه الميزات يمكنك أن تتحكم في إيقاع يومك واستخدامك لهذه المنصات بشكل فعال، يجعلك أكثر إنتاجية في حياتك وأكثر تركيزًا على الأشياء المهمة بالفعل.

Instagram 

أطلقت Meta ، التي تمتلك كلاً من Instgram و Facebook ، أداتين جديدتين موجهتين في الأساس للمراهقين ولكن يمكن استخدامهما من قبل البالغين أيضا تحثهم على إدارة وقتهم على التطبيقات.

وأوضحت ميتا: "تم تصميم هذه التحديثات لمساعدة المراهقين على الشعور بالتحكم في الوقت الذي يقضونه على الإنترنت ومساعدة الآباء على الشعور بأنهم مجهزون لدعم أبنائهم المراهقين".

إليك كل ما تحتاج معرفته حول الخصائص الجديدة، الأداة الأولى سوف تجعل المراهقين يتلقون إشعارًا إذا أمضوا فترة طويلة على Facebook، وتوضح الشركة الأمريكية"سيرى المراهقون إشعارًا عندما يقضون 20 دقيقة على فيسبوك، والإنذار سيطالبهم بأخذ بعض الوقت بعيدًا عن التطبيق وتعيين حدود زمنية يومية".

في هذه الأثناء ، على تطبيق انستجرام أيضا، سيتلقون "تنبيهًا" إذا اكتشف التطبيق أنهم يقومون بالتمرير عبر خاصية "ريلز" في الليل والوقت متأخر، أوضحت ميتا: "نحن نستكشف أيضًا خاصية جديدة على Instagram تقترح على المراهقين إغلاق التطبيق إذا كانوا يقومون بتمرير الريلز ليلاً".

Instagram 

أحد الأشياء المزعجة حول Instagram هي الرسائل الخاصة غير المرغوب فيها، لذلك أضافت ميتا وسائل للتحكم في خصوصيتك حيث سيسمح الآن للمستخدمين بإرسال دعوة رسالة واحدة فقط للشخص وإن لم يتم قبولها ، فلن يتمكنوا من إرسال أي رسائل أخرى.

لا يمكن إرسال دعوات لرسالة بها صور أو مقاطع فيديو، فقط رسائل نصية وبالتالي لا مزيد من المكالمات غير المرغوب فيها من أشخاص مجهولين. يجب أن يحد هذا من المضايقات عبر الإنترنت التي يواجهها المستخدمون.

تأتي الميزات الجديدة بعد وقت قصير من إطلاق النمط الهادئ على Instagram - وهي ميزة تمكن المستخدمين من وضع حدود صحية وآمنة مع أصدقائهم ومتابعيهم، مع تفعيل نمط Quiet mode يعمل على كتم الإخطارات مع إرسال ردود تلقائية إلى الرسائل المباشرة (DMs).

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يمكن لمستخدمي إنستجرام معرفة ما إذا ما كان الشخص يفعل خاصية النمط الهادئ من خلال لوجو صغير أسفل اسم الملف الشخصي مع رمز هلال صغير ليراه الآخرون.

يمكن لمستخدمي Instagram التبديل بين تشغيل الوضع الهادئ وإيقاف تشغيله في إعدادات التطبيق واختيار تعيين فترة زمنية لتنشيطه تلقائيًا.

الوضع الهادئ متاح حاليا للمستخدمين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأيرلندا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا ، ولم يتم طرحه في كل دول العالم ولكن سيتم تفعيله قريبا جدا لباقي دول العالم.

انستجرام فيسبوك ميتا Facebook Instgram Meta

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