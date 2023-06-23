عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خطر جدا على الناس.. ميتا تخترع روبوت يثير فرغ العاملين بالشركة

ميتا
ميتا

أعلنت شركة "ميتا" Meta بأنها اخترعت "أخطر روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي على الإطلاق" لأنه بقدرات فائقة لم تقدم من قبل، كما أن الأداة الجديدة VoiceBox مصممة لتعديل أي جزء من تسجيل صوتي.

وفقا لتقرير موقع "ديلي ميل" أضافت"ميتا" أنها لن تعلن عن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها ، بسبب المخاوف الشديدة بشأن "المخاطر المحتملة المرتبطة بسوء الاستخدام" للتكنولوجيا المتقدمة جدا.

ميتا

خلال الفترة الماضية تم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنية استنساخ الأصوات في جرائم احتيال ونصب على عدد كبير من الضحايا الذي تم ابتزازهم وسرقة أموالهم من خلال إيهام هؤلاء الأشخاص أن إحدى أقربائهم أو أحبائهم في خطر ويحتاج لمبلغ مالي كبير.

لكن  Meta  اقترحت في بيانها الصحفي مجموعة كبيرة من حالات الاستخدام للتكنولوجيا الجديدة كلها أسباب مشروعة وتسهل الحياة، مشيرة  إلى أنه يمكن استخدام Voicebox لمساعدة ضعاف البصر على سماع الرسائل من أصدقائهم وأحبائهم ، أو للسماح للمتحدثين بترجمة أصواتهم للغات مختلفة مما يسهل عليهم التواجد في بلاد غريبة.

في الوقت الحالي ، قالت الشركة إن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها "فويس بوكس" قادر على التحدث بست لغات: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والبولندية والبرتغالية.

قدمت Meta أيضًا عددًا قليلاً من حالات الاستخدام التي تركز على الأعمال التجارية لهذه التقنية ، بما في ذلك نشر Voicebox كوسيلة للمستخدم للتخلص من ضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها أو الأخطاء في الكلام ومسارات الصوت، واقترح أيضًا البيان أنه يمكن استخدام Voicebox لإنشاء أصوات أكثر واقعية في ألعاب الفيديو.

تقدر تتكلم 6 لغات.. ميتا تكشف عن Voicebox بالذكاء الاصطناعي

لعبة القط والفأر.. ميتا تخوض معركة شرسة لمنع طالبان من استخدام واتساب 

قالت "ميتا" في منشور بحثي: "الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن استخدامه في عدد كبير من الحالات ويكون مصدر للفائدة وليس للضرر، ولكن بسبب المخاطر المحتملة لسوء الاستخدام ، فإننا لن نجعل Voicebox متاحًا للجمهور في هذا الوقت."

أوضحت "ميتا" : " نعتقد أنه من المهم أن نكون منفتحين مع مجتمع الذكاء الاصطناعي وأن نشارك أبحاثنا لتطوير أحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي ، ولكننا نؤمن أيضا أنه من الضروري أيضًا تحقيق التوازن الصحيح بين الانفتاح والمسؤولية".

ميتا روبوت Meta Voicebox لذكاء الاصطناعي فويس بوكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

وفاة والدة محمد السعدني

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 7 حالات لفصل طالب كلية الشرطة نهائيا

موضوعات متعلقة

فيفو تطلق هاتفا متوسط المدى بشحن 44 وات ومعالج Snapdragon 680

حافظ على مساحة التخزين.. كيفية حذف صور وفيديوهات WhatsApp من داخل التطبيق

القائمة الكاملة لأجهزة شاومي المحرومة من تحديث MIUI 15

سارع بالتحديث إلى iOS 16.5.1.. تحذير من Apple بشأن ثغرة أمنية

بالخطوات.. إزاي تعمل نسخ احتياطي Backup لكل ملفاتك المهمة

خاصية جديدة.. طريقة تنزيل Reels انستجرام على هاتفك بدون تطبيق خارجي

أغلى كثيرا من الجيل الأول.. اعرف قائمة أسعار Nothing Phone 2 المنتظر

تناسب الشباب… موتورولا تطرح ألوانًا جديدة من هذه الموديلات

ترشيحاتنا

البحوث الإسلامية يبدأ المقابلات الشخصية لاختيار مبعوثي الأزهر لدول العالم

واعظ بالأزهر : يوم عرفة أكثر ساعات العتق من النار

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

سنن العشر الأوائل من ذي الحجة.. اغتنم 14 عملا صالحا يدخلك الجنة

دعاء الحج.. أفضل الساعات في حياة المسلم

الطوارئ.. بيان عاجل من الجوازات السعودية بشأن العمل في عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجارة بالثوم والفلفل.. نوع طعام صيني يثير الدهشة| كيف يعدونه؟

الترطيب والتقشير أبرزها.. تعلمي الاهتمام بالشفاه في 4 خطوات

جدل حول تأجيل معرض الشعراوي بالأوبرا.. اعرف الأسباب والتفاصيل|صور

تزامنًا مع عيد الأضحى.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق.. تفاصيل

فيديو

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

وزنها 180 كيلو ومريضة قلب.. الحاجة ابتسام تستغيث: الحقوني قبل ما أموت |فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

بالأسماء.. صفقات الزمالك صيف 2023| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ