خطر جدا على الناس.. ميتا تخترع روبوت يثير فرغ العاملين بالشركة

أعلنت شركة "ميتا" Meta بأنها اخترعت "أخطر روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي على الإطلاق" لأنه بقدرات فائقة لم تقدم من قبل، كما أن الأداة الجديدة VoiceBox مصممة لتعديل أي جزء من تسجيل صوتي.

وفقا لتقرير موقع "ديلي ميل" أضافت"ميتا" أنها لن تعلن عن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها ، بسبب المخاوف الشديدة بشأن "المخاطر المحتملة المرتبطة بسوء الاستخدام" للتكنولوجيا المتقدمة جدا.

ميتا

خلال الفترة الماضية تم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنية استنساخ الأصوات في جرائم احتيال ونصب على عدد كبير من الضحايا الذي تم ابتزازهم وسرقة أموالهم من خلال إيهام هؤلاء الأشخاص أن إحدى أقربائهم أو أحبائهم في خطر ويحتاج لمبلغ مالي كبير.

لكن Meta اقترحت في بيانها الصحفي مجموعة كبيرة من حالات الاستخدام للتكنولوجيا الجديدة كلها أسباب مشروعة وتسهل الحياة، مشيرة إلى أنه يمكن استخدام Voicebox لمساعدة ضعاف البصر على سماع الرسائل من أصدقائهم وأحبائهم ، أو للسماح للمتحدثين بترجمة أصواتهم للغات مختلفة مما يسهل عليهم التواجد في بلاد غريبة.

في الوقت الحالي ، قالت الشركة إن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها "فويس بوكس" قادر على التحدث بست لغات: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والبولندية والبرتغالية.

قدمت Meta أيضًا عددًا قليلاً من حالات الاستخدام التي تركز على الأعمال التجارية لهذه التقنية ، بما في ذلك نشر Voicebox كوسيلة للمستخدم للتخلص من ضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها أو الأخطاء في الكلام ومسارات الصوت، واقترح أيضًا البيان أنه يمكن استخدام Voicebox لإنشاء أصوات أكثر واقعية في ألعاب الفيديو.

قالت "ميتا" في منشور بحثي: "الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن استخدامه في عدد كبير من الحالات ويكون مصدر للفائدة وليس للضرر، ولكن بسبب المخاطر المحتملة لسوء الاستخدام ، فإننا لن نجعل Voicebox متاحًا للجمهور في هذا الوقت."

أوضحت "ميتا" : " نعتقد أنه من المهم أن نكون منفتحين مع مجتمع الذكاء الاصطناعي وأن نشارك أبحاثنا لتطوير أحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي ، ولكننا نؤمن أيضا أنه من الضروري أيضًا تحقيق التوازن الصحيح بين الانفتاح والمسؤولية".