حافظ على خصوصيتك.. إزاي تستخدم ميزة القفل في شات WhatsApp

أضافت شركة "ميتا" المالكة لتطبيق "واتس آب" WhatsApp ميزة جديدة تحافظ على خصوصية محادثاتك من خلال طبقة أمان إضافية تجعل من الصعب لشخص متطفل أن يصل إلى قائمة دردشاتك.

أعلن مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، أن ميزة "Chat Lock" من WhatsApp سيتيح لك الاحتفاظ بـ "محادثاتك الشخصية" في مجلد آمن لا يمكن لأحد سواك الاطلاع عليه، سيخفي WhatsApp أيضًا اي إشعارات خاصة بالدردشات المقفلة.

WhatsApp

تم رصد هذه الميزة مؤخرًا في النسخة البيتا التجريبية، وقد بدأت الآن في طرحها لجميع المستخدمين سواء العاملين بنظام الأندرويد Android أو "آي أو إس" iOS، إليك طريقة تفعيل ميزة chat lock في واتساب سواء على أندرويد أو آيفون

أول خطوة عليك التأكد من أن لديك الإصدار الأحدث من تطبيق واتساب، أو قم بتحديث التطبيق إلى إصدار Android 2.23.11.12

الخطوة الثانية أن تنتقل إلى قسم معلومات الدردشة chat info. إذا كانت هناك محادثة معينة تريد قفلها ، قم بالضغط لفترة على جهة الاتصال المراد إخفائها وانتقل إلى view contact التي تظهر لك تفاصيل جهة الاتصال بكل الخيارات، ثم مرر لأسفل وانقر على خيار "قفل الدردشة" chat lock.

WhatsApp

ستحصل بعد ذلك على مطالبة بقفل الدردشة ببصمة إصبعك. بعد ذلك ، ستنتقل الدردشة إلى المجلد الآمن في التطبيق.

متى أردت فتح الدردشة ، يمكنك فقط النقر على المجلد واختيار الدردشة وإلغاء قفلها ببصمة إصبعك.

يخطط WhatsApp لإضافة المزيد من الخيارات المعززة لهذه الميزة خلال الأشهر القليلة المقبلة. أحد هذه الميزات هو القدرة على قفل الدردشات للأجهزة المصاحبة وإنشاء كلمة مرور مخصصة للدخول إلى محادثة بعينها. بهذه الطريقة يمكنك استخدام كلمة مرور تختلف عن تلك التي تستخدمها لهاتفك.

من خلال قفل المحادثة، تقوم هذه الميزة بإنشاء مجلد منفصل "للدردشات المقفلة" في قائمة الدردشة الخاصة بك على غرار الدردشات المؤرشفة. في المجلد المخفي الجديد سيتم تخزين جميع الدردشات التي قررت الاحتفاظ بها مقفلة ولن تظهر في قائمة الدردشة العامة. لا يمكن فتح مجلد الدردشات المقفلة هذا إلا باستخدام كلمة مرور أو المصادقة البيومترية مثل استخدام بصمة الإصبع.