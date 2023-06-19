عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حافظ على خصوصيتك.. إزاي تستخدم ميزة القفل في شات WhatsApp

WhatsApp
WhatsApp

 

أضافت شركة "ميتا" المالكة لتطبيق "واتس آب" WhatsApp ميزة جديدة تحافظ على خصوصية محادثاتك من خلال طبقة أمان إضافية تجعل من الصعب لشخص متطفل أن يصل إلى قائمة دردشاتك.

أعلن مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، أن ميزة "Chat Lock" من WhatsApp سيتيح لك الاحتفاظ بـ "محادثاتك الشخصية" في مجلد آمن لا يمكن لأحد سواك الاطلاع عليه، سيخفي  WhatsApp  أيضًا اي إشعارات خاصة بالدردشات المقفلة.

WhatsApp 

تم رصد هذه الميزة مؤخرًا في النسخة البيتا التجريبية، وقد بدأت الآن في طرحها لجميع المستخدمين سواء العاملين بنظام الأندرويد Android أو "آي أو إس" iOS، إليك طريقة تفعيل ميزة chat lock في واتساب سواء على أندرويد أو آيفون

أول خطوة عليك التأكد من أن لديك الإصدار الأحدث من تطبيق واتساب، أو قم بتحديث التطبيق إلى إصدار Android 2.23.11.12

الخطوة الثانية أن تنتقل إلى قسم معلومات الدردشة chat info. إذا كانت هناك محادثة معينة تريد قفلها ، قم بالضغط لفترة على جهة الاتصال المراد إخفائها وانتقل إلى view contact  التي تظهر لك تفاصيل جهة الاتصال بكل الخيارات، ثم مرر لأسفل وانقر على خيار "قفل الدردشة" chat lock.

WhatsApp 

ستحصل بعد ذلك على مطالبة بقفل الدردشة ببصمة إصبعك. بعد ذلك ، ستنتقل الدردشة إلى المجلد الآمن في التطبيق.

متى أردت فتح الدردشة ، يمكنك فقط النقر على المجلد واختيار الدردشة وإلغاء قفلها ببصمة إصبعك.

رقم واتس اب..اعرف كل حاجه عن خدمات الاحوال المدنية والجوازات والمرور من تليفونك المحمول

فعلها فورا.. ميزات في واتساب ستغير تجربتك تماما

يخطط WhatsApp لإضافة المزيد من الخيارات المعززة لهذه الميزة خلال الأشهر القليلة المقبلة. أحد هذه الميزات هو القدرة على قفل الدردشات للأجهزة المصاحبة وإنشاء كلمة مرور مخصصة للدخول إلى محادثة بعينها. بهذه الطريقة يمكنك استخدام كلمة مرور تختلف عن تلك التي تستخدمها لهاتفك.

من خلال قفل المحادثة، تقوم هذه الميزة بإنشاء مجلد منفصل "للدردشات المقفلة" في قائمة الدردشة الخاصة بك على غرار الدردشات المؤرشفة. في المجلد المخفي الجديد سيتم تخزين جميع الدردشات التي قررت الاحتفاظ بها مقفلة ولن تظهر في قائمة الدردشة العامة. لا يمكن فتح مجلد الدردشات المقفلة هذا إلا باستخدام كلمة مرور أو المصادقة البيومترية مثل استخدام بصمة الإصبع.

ميتا واتس اب WhatsApp شاة Chat Lock مارك زوكربيرج Meta آي أو إس iOS آيفون أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

قرار قضائي عاجل فى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ليس بوبو.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

أول رد فعل من فيفا بشأن احتفال أفشة المحظور

زلزال قوي يضرب شرق البحر المتوسط .. تفاصيل

فى قضية عزله بمجلس الدولة.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بشرى لعشاق الأحمر.. فشل احتراف نجم الأهلي

إنذار عاجل .. سر خطير في تحول لون اللحم إلى الأخضر

موضوعات متعلقة

بـ 1400 جنيه.. Amazfit تكشف عن ساعتها الذكية POP 3S

اتخلص من الإشعارات المزعجة مع إصدار Windows 11 الجديد

بطارية تدوم 3 أيام.. نوكيا تطرح تابلت Nokia T21 للطبقة المتوسطة

أداة مخفية في Gmail .. إزاي تلغي رسالة بريد إلكتروني بعد الإرسال

حافظ على وقتك ومجهودك.. 3 طرق لتحويل فيديو YouTube لنص مكتوب اعرف الخطوات

ميتا توحد ميزة «القنوات» على تطبيق إنستجرام عالميا.. اعرف إزاي تستخدمها

عودة قوية لـ iPad Mini .. تفاصيل التابلت القادم من آبل

كل ما تريد معرفته عن موبايل جوجل Pixel 8

ترشيحاتنا

بيان عاجل من قيس سعيد بشأن توطين المهاجرين في تونس

تكبيرات عيد الأضحى 2023 .. الإفتاء توضح صيغتها ووقتها

دعاء إفطار الصائم في العشر من ذي الحجة .. كلمات مستجابة

لبنان.. أنباء عن إصابة فنانة شهيرة بطلق ناري ونجلها ينفي

هذا ما أكد عليه الزعيم الصيني لوزير الخارجية الأمريكي بشأن روسيا

أمريكا تتعهد بتقديم 171 مليون دولار إضافية للاستجابة الإنسانية في السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكون سحري لتنظيف الكرشة في 20 ثانية

أبرزها دوخة وصداع.. أعراض تؤكد إصابتك بضربة شمس لاتتجاهلها

ظهور كنيسة مغمورة بعد جفاف نهر بالمكسيك يثير الجدل.. اعرف القصة

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات انتشر قبل 140 مليون .. القصة كاملة

فيديو

ماذا قالت عن فيلم المغتصبون.. ليلى علوي تبكى على الهواء لهذا السبب 

انسى أبو 30 جنيها.. هبوط في أسعار الأرز

مفاجأة سعيدة .. انخفاض الحرارة وتراجع الرطوبة

الجرام انخفض 600 جنيه|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ