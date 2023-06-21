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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحميك من إزعاج المتطفلين.. ميزة طال انتظارها أصبحت متاحة في WhatsApp

WhatsApp
WhatsApp

أعلنت شركة "ميتا" المالكة لتطبيق "واتساب" WhatsApp للدردشة الفورية عن ميزة جديدة طال انتظارها تتيح لك كتم مكالمات WhatsApp تلقائيًا من أرقام غير معروفة.

ووفقا لتقرير موقع gizchina التقني، تهتم واتساب حاليا بطرح ميزات جديدة على مدار فترة قصيرة، إذ لا يمر شهر إلا وتجد ميزة جديدة في التطبيق، وذلك حتى تحافظ على شعبيتها التي اكتسبتها وجعلت WhatsApp  أشهر تطبيق للمحادثات الفورية في العالم، حتى بدون الميزات التي كانت تتمتع بها التطبيقات المنافسة منذ فترة طويلة.

WhatsApp 

 ومع ذلك، خلال الأشهر القليلة الماضية، شهدنا تطورا مذهلا للمنصة وميزات جديدة بشكل منتظم. وتتيح الميزة الأحدث كتم صوت مكالمات  WhatsApp  الواردة من أرقام غير معروفة.

وتأتي الميزة الجديدة بعد طرح إدارة "واتس آب" مكالمات فيديو مدتها 60 ثانية كحد أقصى، والإعلان عن طرح ميزة إرسال صور عالية الدقة، ولكن هاتين الميزتين لا تزالان في النسخة الاختبارية التي لم تطرح على المستخدمين.

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ووفقًا للمعلومات التي قدمتها ميتا Meta ، تم تقديم هذه الميزة بشكل أساسي بعد التقارير المتزايدة التي تشتكي من مكالمات البريد العشوائي و مكالمات الاحتيال والنصب. ستكون ميزة كتم الصوت في قائمة الإعدادات. أولاً ، حدد "الخصوصية" Privacy، ثم اختر "المكالمات" Calls. أخيرًا ، قم بتمكين الكتم التلقائي للمكالمات الواردة من الأرقام الغير مسجلة في دليل هاتفك.

ومن المحتمل أن تكون ميزة كتم مكالمات WhatsApp واحدة من أهم الميزات على الإطلاق خاصة بالنسبة لأولئك المستخدمين الذين يفضلون مكالمات WhatsApp ، بدلاً من الطرق الأخرى للاتصال.

WhatsApp واتساب ميتا واتس اب Meta

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