رحلات ترفيهية مجانية ومشروعات.. صندوق مكافحة الإدمان يقدم خدمات متميزة للمتعافين|فيديو

قال مدحت وهبة، المستشار الإعلامي لـ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن خدمات المراكز العلاجية التابعة للصندوق لا تقتصر فقط على الخدمات العلاجية، وإنما يوجد تأهيل اجتماعي ونفسي، بجانب التمكين الاقتصادي من خلال تدريب المتعافين على الحرف التي يحتاجها سوق العمل.



وأضاف “وهبة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن الخدمات التي يقدمها الصندوق لا تتوقف بعد التعافي، حيث توجد رحلات ترفيهية ومسابقات، متابعًا أن مراكز العزيمة التابعة لـ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تتعامل مع المرضى وفقًا للمعايير الدولية.



وتابع المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن هناك العديد من الأنشطة كصالات الجيم وأنشطة ترفيهية ورياضية وجميعها تصب في صالح المتعافين وتحد من الانتكاسة، مؤكدًا أن جميع الخدمات تقدم مجانًا.