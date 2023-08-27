جنايات طنطا تنظر أولي جلسات محاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته وابنتيها

تعقد جنايات طنطا بمحافظة الغربية أولي جلساتها صباح اليوم لمحاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته الصيدلانية وابنتيها لاتهامه بخنقهم بواسطة الغاز بتهمه القتل العمد لأفراد أسرته.



وكان المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطت توجيهاته العاجلة بإحالة الزوج المتهم إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمه القتل العمد في حق زوجته وأفراد أسرته .

كانت مدينة طنطا بمحافظة الغربية شهدت استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب وفاة الصيدلانية وطفلتيها اثر تسريب الغاز القاتل فجأه بينما تدخلت العناية الإلهية في أوائل شهر مارس الماضي وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارئ مستشفي المنشاوي بطنطا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت اخطارا بوجود تسريب غاز بشقة بشارع الحمزاوى التابعة لقسم أول طنطا ووجود مصابين ومتوفين داخل الشقة.

كما انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتبين وفاة صيدلانية تدعي مني السروجي ووفاة ابنتيها "زينه وجميلة" وتم نقلهم إلى المستشفى المنشاوي في محاولة لإسعافهم.





قال السروجي محمد والد الصيدلانية، التي توفيت وابنتيها في واقعة تسرب غاز بطنطا، إنه تلقي خبر الوفاة الصادم وهو ما أصاب أفراد الأسرة بوجع لا يمكن للبشر أن يتحمله، مضيفا "لن نتنازل عن دم ابنتنا وأحفادنا وحسبنا الله ونعم الوكيل".

و تابع والد الطبيبة الصيدلانية وهو يشيع جثامين الضحايا الثلاثة: "زوج ابنتي كان كثير الخلافات معها، وحاولت كثيرا حل الأزمات بينهما على خلفية تعرضه لأزمات اقتصادية وضائقة مالية.. ولكن لا يفيد الندم.. فقد نفذ قضاء الله وربنا يصبرنا علي فراقها يارب العالمين".



وفي السياق ذاته، قالت والدة الصيدلانية وهي ترتدي ملابسها السوداء: "لله الأمر من قبل ومن بعد في اللي عمل في بنتي وأحفادي كده وحقنا مش هنسيب حقها".

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