صحيفة عبرية: إسرائيل مهتمة باغتيال العاروري بسبب نشاطه في الضفة الغربية

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، عن مسؤولين أمنيين قولهم، أن تل أبيب مهتمة باغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بسبب نشاطه في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المسؤولين إن إسرائيل مهتمة منذ فترة باغتيال العاروري بزعم أنه يقود محاولة إحداث انتفاضة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه تسبب بموجة من العمليات الدامية التي قُتل فيها 35 مستوطنا منذ بداية العام".

وفي وقت سابق، وجه العاروري رسالة تحذير للاحتلال الإسرائيلي، قائلا "نقول للاحتلال الإسرائيلي إن أول مواجهة واسعة بين كل قوى المقاومة وفي مقدمتهم شعبنا سوف تلحق بكم هزيمة غير مسبوقة".

وأضاف العاروري: "يا شباب شعبنا انهضوا جميعًا وقاتلوا ودافعوا عن أرضكم وعرضكم ومقدساتكم (..) المستوطنون جبناء وأي قرية أو بلدة يواجهون فيها بالنار لا يعودوا إليها لذلك أعطوهم العقاب الذي يستحقونه، قاوم بالمسدس بالسكين بالبندقية بأي شيء تصل إليه يَدك قاوم هذا الاحتلال".