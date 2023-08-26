عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية: إسرائيل مهتمة باغتيال العاروري بسبب نشاطه في الضفة الغربية

صالح العاروري
صالح العاروري

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، عن مسؤولين أمنيين قولهم، أن تل أبيب مهتمة باغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بسبب نشاطه في الضفة الغربية المحتلة.

 

وقال المسؤولين إن إسرائيل مهتمة منذ فترة باغتيال العاروري بزعم أنه يقود محاولة إحداث انتفاضة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه تسبب بموجة من العمليات الدامية التي قُتل فيها 35 مستوطنا منذ بداية العام".

وفي وقت سابق، وجه العاروري رسالة تحذير للاحتلال الإسرائيلي، قائلا "نقول للاحتلال الإسرائيلي إن أول مواجهة واسعة بين كل قوى المقاومة وفي مقدمتهم شعبنا سوف تلحق بكم هزيمة غير مسبوقة".

وأضاف العاروري: "يا شباب شعبنا انهضوا جميعًا وقاتلوا ودافعوا عن أرضكم وعرضكم ومقدساتكم (..) المستوطنون جبناء وأي قرية أو بلدة يواجهون فيها بالنار لا يعودوا إليها لذلك أعطوهم العقاب الذي يستحقونه، قاوم بالمسدس بالسكين بالبندقية بأي شيء تصل إليه يَدك قاوم هذا الاحتلال".

اغتيال صالح العاروري حركة المقاومة الفلسطينية حماس الضفة الغربية المحتلة إسرائيل انتفاضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

السفارة الروسية بالقاهرة تعلق على تدمير شحنه قمح لمصر بأوكرانيا

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

ظاهرتان جويتان تضربان هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

سأبدأ حياة جديدة.. نجم «إكس فاكتور» يكشف عن نيته لاعتزال الغناء

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

عاصفة ترابية وأمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ24 ساعة المقبلة

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

ترشيحاتنا

الصحة تنفى طرح بروتوكول جديد لعلاج المتحور الجديد لفيروس كورونا .. فيديو

تنمر مش تريند| مفيدة شيحة: فكرت أحلق شعري زي أسما شريف منير

هل سيتم التصويت بإنتخابات الرئاسة إلكترونيا ؟.. الهيئة الوطنية تجيب

أخطر العناصر الإجرامية بأسوان .. مصرع صدام و2 من معاونيه فى مواجهة الشرطة

فرصه للعاملين بالخارج .. خطوات استخراج تصريح العمل من الانترنت

دعاء يغفر الذنوب والكبائر .. و24 كلمة احرص عليهم عند سماع الأذان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

طريقة عمل أرز بالبشاميل بأسهل الخطوات

توب جريء.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل رفقة صديقها

هتموت الذباب وهتخلي ريحة المنزل حلوة.. طريقة غير متوقعة للقضاء على الحشرات

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ