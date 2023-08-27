هيسافر اليوم.. تطور جديد بشأن انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

أكدت قناة الرياضية السعودية، أن الدولي المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح سيصل إلى دبي اليوم الأحد لإجراء الفحص الطبي قبل الانضمام إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن برنامج "الديوانية"، الذي يذاع عبر القناة، مساء السبت قولها إن صلاح " سيخوض آخر مباراة له مع فريقه أمام نيوكاسل اليوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بعدها سيتوجه إلى دبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه لنادي اتحاد جدة" .

وأكدت تقارير صحفية أن اللاعب أبلغ ناديه الإنجليزي برغبته في الانتقال إلى النادي السعودي.