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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العسومي: البرلمان العربي يدعم قوة تعزيز العلاقات العربية الصينية على كافة المستويات|صور

عادل العسومي و تشاو
عادل العسومي و تشاو ييده

التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق مع تشاو ييده رئيس لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمقاطعة شانشي، وهو في الوقت ذاته رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب في المقاطعة، حيث تم اللقاء في مدينة شيان الصينية التابعة للمقاطعة.

جاء ذلك في أولى فاعليات الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البرلمان العربي إلى جمهورية الصين الشعبية تلبية لدعوة رئيس برلمان الصين إلى رئيس البرلمان العربي.

وخلال اللقاء، استمع "العسومي" ووفد البرلمان العربي إلى شرح من رئيس الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة شانشي عن الدور الاقتصادي للمقاطعة وتطلعها نحو تعزيز تعاونها مع الدول العربية خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن زيارة وفد البرلمان العربي إلى الصين من شأنها أن تسهل هذا التعاون وتفتح آفاقا أرحب له، مشيرا كذلك إلى أن هناك خططًا لتعزيز تعاون المقاطعة مع غرف التجارة في الدول العربية خلال المرحلة المقبلة، واصفا علاقات الصين مع الدول العربية بأنها علاقات استراتيجية بين أصدقاء.

من جانبه، أكد "العسومي" أن زيارة وفد البرلمان العربي إلى مقاطعة شانشي لتكون أول مكان يزوره الوفد قبل العاصمة بكين، تعكس تقدير البرلمان العربي للأهمية الاستراتيجية لهذه المقاطعة، كونها تمثل نقطة الانطلاقة في طريق الحرير، الذي يعد مشروع تنموي واستراتيجي سوف تستفيد منه دول العالم وفي مقدمتها الدول النامية.

وأشار العسومي إلى أن مدينة شيان تعد عبر التاريخ ملتقى الحضارات والتبادل الثقافي بين الشعوب، وتعد ملاذا لكل من يريد أن يتعرف على تاريخ وحضارة الصين العظيمة، فضلا عن أنها تضم أقدم وأشهر مسجد في جمهورية الصين، وأهم المزارات السياحية التي تزخر بها الصين، والتي تعد مقصدا لآلاف الزوار من السائحين بشكل يومي.

وأضاف "العسومي" أن البرلمان العربي يدعم بكل قوة تعزيز العلاقات العربية الصينية على كافة المستويات، وخاصة على المستوى الاقتصادي، مؤكدا أنها علاقات تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، وهو ما يضفي عليها عوامل القوة والتطور والاستمرار، ويعزز منها القواسم الحضارية والثقافية المشتركة التي تربط الشعبين العربي والصيني.

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1000222102
الحزب الشيوعى الصينى البرلمان العربي العلاقات العربية الصينية جمهورية الصين الشعبية رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي مقاطعة شانشي

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