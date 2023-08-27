قطع المياه عن مدينة بنها الثلاثاء المقبل 8 ساعات لأعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينه بنها، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعه مساء يوم الثلاثاء الموافق٢٩/ ٨/ ٢٠٢٣ وحتى الساعة الخامسة فجرا.



وأوضحت الشركة فى بيان لها أن الانقطاع نظرا لأعمال تطهير محطة معالجه الصرف الصحي ببنها .

وطالبت الشركة من المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



من ناحية واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية بقطاعات التربية والتعليم والشباب والرياضة والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والخطة الاستثمارية بالمحافظة التي يتم تنفيذها بمدينة بنها بتكلفة إجمالية 186 مليون جنيه بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمساهمة في توفير حياة كريمة لهم .



وقد استهل المحافظ الجولة بافتتاح مشروعات الأبنية التعليمية، حيث تم افتتاح مدرسة الشهيد محمود عزازي بقرية دملو توسع جزئي ، كما تم افتتاح مدرسة الإصلاح الزراعي بالرملة توسع جزئي وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس للارتقاء بالمنظومة التعليمية.



ووجه الهجان بأهمية أن يتوازى مع هذه الأعمال تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل والدهانات والتشجير، مع زيادة المسطحات الخضراء لإعطاء المظهر الجمالي والحفاظ على البيئة بما يتواكب مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " المشروعات الخضراء الذكية " لتكون مدارسنا عبارة عن صروح جمالية وحضارية بشكل راقي يحفز أبناءنا على الجدية والجد والإجتهاد في التحصيل الدراسي ، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

وخلال الجولة تفقد محافظ القليوبية أعمال رصف الطريق المجاور لكوبري المصنع الحربي بعزبة البرنس بطول 1 كم بتكلفة ٣مليون و ٤٥٠ ألف جنيه.



وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم تفقد مشروع صرف صحي عزبة عبد الحميد عطية وأبو الحسن مركز بنها بتكلفة 32 مليون جنيه (نسبة تنفيذ 90%) ، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من توصيل الخطوط المنزلية .