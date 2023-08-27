عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة

عبدالغفار يُشيد بجلسات التوعية النهارية وانتظام الفرق الطبية بمستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية

صدى البلد

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لمتابعة آلية تشغيل وتنفيذ برنامج خفض الضرر، الذي تم تشغيله تجريبيا في مارس 2023، وفقًا لضوابط وسياسات محددة، وذلك بمستشفيات “سوهاج، والمعمورة، والعباسية” للصحة النفسية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير بدأ جولته بتفقد وحدة خفض الضرر المستحدثة، وتعرف على الإجراءات الطبية والعلاجية المُتبعة داخل الوحدة.

وأشاد الوزير بآليات العمل وانتظام الفرق الطبية، مؤكدًا أهمية الوحدة في تقليل حجم الضرر الناتج عن تعاطي المواد المخدرة، حيث شدد خلال زيارته التفقدية، على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرا ودفعًا قويا لملف الصحة النفسية، ضمن قائمة أولوياتها.

وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير استكمل جولته بزيارة المعامل الطبية، ووحدة الفيروسات، والتي تم تشغيلها  عام 2020، حيث اطمأن على معدل الترددات، فضلًا على اطمئنانه على سير العمل الطبي في وحدات الرعاية المتوسطة، وأشاد بجودة الأداء والتجهيزات والاستعدادات الطبية وغير الطبية بالمستشفى.

واستكمل المتحدث الرسمي، أن الوزير، استمع إلى شرح مفصل حول الهيكلي الوظيفي للمستشفى، المبني في مساحة قدرها 6 أفدنة، وبطاقة استيعابية 67 سريرا، تشمل أسرة “تأهيل، إزالة سموم، تشخيص مزدوج، سيدات”، بالإضافة إلى العيادات الخارجية وتشمل “نفسية، إدمان، فيروسات، خفض الضرر، باطنة، أسنان، جلدية، أشعة عادية، عيادات رعاية نهارية سيدات ورجال” بمتوسط تردد يومي يصل لـ200 حالة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الوزير حرص على حضور إحدى جلسات التوعية النهارية، وتحدث خلالها مع المشاركين بالجلسة واطمأن لحصولهم على كافة الخدمات الطبية والتوعية بانتظام ومجانًا، كما اطمأن على مدى التزامهم بالخطة الزمنية العلاجية التي تمتد إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى الاطمئنان على مدى استعداد المرضى للحضور يوميًا وتلقي العلاج، حيث دعا المشاركين إلى مواصلة نشر الوعي الصحي النفسي، واستقطاب المرضى النفسيين للحصول على الخدمات الطبية النفسية اللازمة، الأمر الذي يساهم بدوره في توفير حياة صحية نفسية آمنة وشاملة للمواطنين.

وقال إن الوزير شدد على وضع خطة محددة وسريعة للبدء في التوسع وتنفيذ المراحل التالية لبرنامج خفض الضرر، وتعميمه بجميع مستشفيات الصحة النفسية، وذلك للتوسع في التغطية الصحية النفسية، وحصول كل مريض على حقه الصحي، موجهًا بتقديم جميع أدوات الدعم اللازمة للقطاع النفسي، بما يضمن ضمان انتظام آليات العمل بالمستشفيات النفسية على مستوى محافظات الجمهورية.

رافق الوزير خلال جولته اليوم، الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العامة للأمانة العامة للصحة النفسية.

الصحة مصر النفسية مارس تقنية الفيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

الأهلي في ورطة| السولية مهدد بالرحيل.. شركة تسويق لـ سيد عبدالحفيظ.. وصدام مع الكابيتانو

مهيب عبد الهادي: مبروك لـ أبو صلاح.. تمت بحمد الله

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد ضياع صفقة الموسم.. الأهلي يتلقى صدمة جديدة من أوروبا

ترشيحاتنا

فلسطين تطالب بضغط دولي حقيقي لوقف الاستيطان الإسرائيلي وتفكيك قواعده الإرهابية

عقوبتها تصل للفصل| لو مستجد اعرف المخالفات الممنوعة على الطلاب داخل الجامعة

مهلة نهائية وعروض خيالية| تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

المجلس العسكري بالنيجر يلمح لعواقب وخيمة حال رفض سفير فرنسا المغادرة

بينهم 14 طفلاً.. الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثامين 398 شهيدًا فلسطينيًا

المرصد السوري: انفجار قاعدة عسكرية تركية في حلب ولا أنباء عن الضحايا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة مش خيال.. طبيبة تكشف عن أسرار لبن العصفور

استبدل خبز التموين بـ 10 كيلو دقيق شهريا.. الحقيقة والتفاصيل

من الكوافير.. شقيقة سارة سلامة تثير الجدل بظهورها

جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن دواء لعلاج السكر

فيديو

وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أهانوا المرأة.. إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بسبب أغنية إنتي معفنة

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ