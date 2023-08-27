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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

%1.43 انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يونيـو 2023

صدى البلد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء   اليـــوم الاحد الموافق27 /8/ 2023 البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يونيـو 2023.  

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 103.21 خلال شهر يونيـو 2023 (أولـي) مقابل 104.71 خلال شهر مايــو 2023 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها  1.43%.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:
• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية98.37 خــــــلال شـــهــــر يونيـو 2023 مــقــــارنـــة بشـــهـــر مايــو 2023، حيــــث بلــــغ  74.07 بنســبــة ارتــــفــاع قــدرهـــا 32.81%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة الفلزات القاعدية 59.59 خــــلال شــهـــر يونيـو 2023 مقــــارنة بشهـــر مايــو 2023، حيـث بـلـــــغ  57.21 بنــسـبـــة ارتفـــاع قـدرهــــا 4.16%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:
• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة المنتجات الغذائية 112.44خــــلال شهــر يونيـو  2023 مقــارنة بشــهــر مايــو 2023، حيــث بلــــغ 130.32 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 13.72%، وذلك بسبب توافر مخازين من المنتج.

• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة المواد والمنتجات الكيماوية 79.34 خـــلال شهــــر يونيـو 2023 مقـــارنـــة بشــهر مايــو 2023، حــيــث بــلــغ  88.18 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 10.02%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصناعات التحويلية النشاط الصناعي صناعة الحاسبات الأجهزة الطبيه

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