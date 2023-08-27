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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى شعبان في أحدث ظهور عبر إنستجرام من داخل الجيم |شاهد

مصطفي شعبان
مصطفي شعبان

شارك الفنان مصطفي شعبان متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وظهر مصطفي شعبان في الصورة من داخل الجيم أثناء ميرانه اليومي.

احتفل الفنان مصطفى شعبان بوصول عدد متابعي هاشتاج يحمل اسمه على تطبيق "تيك توك"، إلى نحو مليار مشاهدة.

ووجه شعبان عبر صفحته على موقع فيسبوك، الشكر إلى جمهوره، قائلا: "شكرًا من قلبي لجمهوري الغالي هاشتاج مصطفى شعبان حقق مليار مشاهدة على تطبيق TikTok".

ويعيش مصطفى شعبان حالة انتعاش فنية منذ عرض مسلسله "بابا المجال" ضمن موسم دراما رمضان الماضي والذي حققه نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

 

 

   

مصطفى شعبان

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