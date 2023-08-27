فعاليات متنوعة في معرض السويس الأول للكتاب بمشاركة 70 مبدعًا

تنطلق في التاسعة مساء اليوم الأحد، فعاليات البرنامج الثقافي للدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب، الذي افتتحته الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مساء أمس، بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعددًا من قيادات وزارة الثقافة، ومحافظة السويس.



ويشارك في البرنامج الثقافي للدورة الأولى، ما يقرب من 70 مثقفًا وأديبًا، وتنطلق الفعالية بندوة من التراث الشعبي بعنوان "الحنة السويسي"، بمشاركة المبدعين أحمد غزالي، وحسن الإمام، ومحمد التمساح، ويديرها أحمد أبو سمرة، وفي التاسعة مساء الإثنين تعقد ندوة السرد في السويس "الرواية، القصة، النصوص"، مهداة إلى روح الأديب الكبير محمد الراوي، ويشارك فيها الأدباء: رضا صالح، وعادل أبو عويشة، ومحمد أيوب، وياسر محمود، ويديرها قباري البدري.



وفي التاسعة مساء الثلاثاء الموافق 29 أغسطس الجاري، تعقد الأمسية الشعرية الأولى بعنوان " شعر الفصحى في السويس"، ويشارك فيها الشعراء: إبراهيم مصطفى، وأحمد عايد، وحمدي عطية، ورمضان السنوسي، وسعد جاد الرب، وصباح هادي، وعبد الحميد حسن، وعلي أحمد، وفكرية غانم، وفوزي محمود، وماهر المنشاوي، ويديرها الشاعر عرفة سعيد، وفي يوم الأربعاء التاسعة مساءًا تعقد ندوة "إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان.. من بلد الغريب إلى عاصمة الفن"، ويشارك فيها أحمد الإبياري، وعادل معاطي، ويديرها ماهر زهدي، وبحضور بعض من عائلة الفنان الراحل.



وفي التاسعة مساء الخميس، تعقد ندوة "المصادر الحضارية للتراث الثقافي المصري"، مهداه إلى روح الباحث عصام ستاتي، بمشاركة حمزة السروي، وخالد أبو الليل، وعلاء العبودي، ويديرها حمدي سليمان.



وفي التاسعة مساء الجمعة، يعقد حوار مفتوح مع الكاتبة أمينة زيدان بعنوان "رحلة من السويس إلى جائزة نجيب محفوظ، ويحاور الكاتب الصحفي محمود الجمل، أما في يوم السبت، يعقد في التاسعة مساءًا حوار مفتوح مع الكاتب الصحفي والفنان محمد بغدادي، ويحاوره أنور فتح الباب.

ويشهد يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر في التاسعة مساءًا احتفالية فرق أولاد الأرض، بمشاركة سادات غريب، وسيد كابوريا، ومحمد الشافعي، ويديرها محمد حمدان، وفي التاسعة مساء يوم الإثنين، تعقد ندوة بعنوان "أدب المرأة في مدن القناة.. شهادات"، يشارك فيها حنان الأمير، وصفية فرجاني، ومنى الجبريني، وتديرها صباح هادي.

وفي التاسعة مساء الثلاثاء تعقد الأمسية الشعرية الثانية بعنوان " الزجل وشعر العامية في السويس"، بمشاركة الشعراء: أحمد رشاد أغا، وجلال مصطفى، وحازم حساني، وسناء بابكر، وعزيزة غريب، وغريب جلال نصر، وماجدة سعد، ومحمد أبو عمرة، ومحمد عبد النعيم، ومروة عبد السيد، ومنال صبحي، ويديرها عزت المتبولي، أما في التاسعة مساء الأربعاء تعقد ندوة بعنوان " العلم في الإسلام" بمشاركة العلماء: الشيخ أحمد عبد الله راغب، والشيخ شاهر محمد شكري، والشيخ محمود السعيد محمد، ويديرها الشيخ ماجد راضي.

وتختتم الفعاليات في التاسعة مساء يوم الخميس 7 سبتمبر، بالأمسية الشعرية الثالثة بعنوان "الزجل وشعر العامية في السويس" يشارك فيها الشعراء: إبراهيم ابو سمرة، وأمير لبيب، وحاتم مرعي، ورشا الجندي، وسمية نور الدين، وسناء قنديل، وصبحي عمر، وعلاء الدين علي، ومحمد عبد المعبود، ومحمود السنوسي، ومحمود جمعة، ويديرها عبود حداد.