عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة صادمة.. نجم ليفربول السابق: لاعب وحيد يستطيع تعويض رحيل محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

علق داني ميرفي، نجم فريق ليفريول الإنجليزي السابق، على إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح عن الريدز خلال الصيف الحالي.

وبحسب تقارير صحفية، فإن اتحاد جدة بات قريبا للغاية من التعاقد مع محمد صلاح، رغم إعلان كلوب مدرب ليفربول التمسك باستمرار نجم الريدز.

وقال ميرفي ، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:" إذا كان محمد صلاح مصمما على الرحيل فليس من المنطقي أن يرفض ليفربول عرضًا بقيمة 100 مليون يورو من أجل لاعب يبلغ من العمر 31 عاما ولن يكون سعيدًا في صفوفه".

وأضاف: " يورجن كلوب مثل بيب جوارديولا، إنها يضعان النادي فوق أي لاعب ولا يجبران أحد على البقاء".

وتابع: " لن يستطيع ليفربول تعويض رحيل محمد صلاح سريعا إلا إذا صدم الجميع بالتعاقد مع كيليان مبابي".

ويمتد عقد محمد صلاح ، مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى عام 2025.

ليفريول محمد صلاح داني ميرفي صلاح الريدز اتحاد جدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

أحمد حسن يكشف عن تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

الأهلي في ورطة| السولية مهدد بالرحيل.. شركة تسويق لـ سيد عبدالحفيظ.. وصدام مع الكابيتانو

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

ترشيحاتنا

سعر خرافي لـ فستان هيفاء وهبي بحفل كفر الشيخ

‏الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة بالسلاح في مدينة الشروق

الدبلوماسية العامة للخارجية الصينية لـ صدى البلد: استخدام القوة وارد لاسترداد تايوان

كارثة إنسانية داخل المتحف البريطاني.. وهذه علاقة مصر بها

بعد انضمام مصر.. إيران: "بريكس" ستنقل القوة من الغرب إلى الشرق

نشرة المرأة والصحة.. شقيقة سارة سلامة تثير الجدل بظهورها.. طبيبة تكشف عن أسرار لبن العصفور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصفقة تمت| موعد أول مباراة لمحمد صلاح مع اتحاد جدة.. تفاصيل

إطلالة ناعمة.. شاهد حنان مطاوع تستعرض جمالها في أحدث ظهور

هاني الناظر يكشف عن طرق طبيعية لعلاج مشاكل الشعر

فستان لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بلوك جديد| شاهد

فيديو

قصة خيانة زوجية.. مصرية توزع «ذهب» احتفالا بطلاقها «فيديوجراف»

قصة حادث الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن المتهمة بدهس شابين| فيديوجراف

السنوية الأولى لرحيله.. شقيقتا جورج الراسي تبكيان في القداس على روحه

وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ