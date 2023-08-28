خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

حذر الدكتور مجدي توفيق خليل أستاذ البيئة المائية بكلية العلوم بجامعة عين شمس، ورئيس الجمعية المصرية لتنمية الثروة السمكية، من استيراد سمك الماكريل المستورد من دولة اليابان، وذلك بعد تصريف أكثر من مليون طن من المياه الملوثة في المحيط الهادئ من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المحطمة.

قال الدكتور مجدي ان هذه هى الخطوة التي دفعت الصين إلى إعلان حظر شامل فوري على جميع واردات المأكولات البحرية من اليابان.

وبالرغم من فوائد سمك الماكريل والذي يحتوي على سعرات حرارية متنوّعة، وكربوهيدرات، وبروتين، ودهون، إلى جانب احتوائه على الأحماض الدهنية، والأوميغا 3، والدهون غير المشبعة، والدهون الكلية، والدهون غير المشبعة الأُحادية، والأوميغا 6، ناهيك عن احتوائه على الفيتامينات بأنواعها المختلفة كفيتامين A، وفيتامين E، وفيتامين B 12، وفيتامين D، وحمض البانتوثنيك، والكولين، وحمض الفوليك، كما يحتوي على الكالسيوم، والصوديوم، والمغنيسيوم، والزنك، والنحاسن والماء، والحديد.

إلا أن الدكتور مجدي، أكد أن السمك المستورد من البابان يجب ان يخطع للتحاليل للتأكد من خلوها من المواد المشعة، لافتا إلى أن المواد المشعة تترسب في الأسماك وتنتقل للإنسان الذي يتناولها.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.