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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمتابعة الاستحقاق الرئاسى.. مباحثات بين الوطنية للانتخابات والاعلام

صدى البلد

استقبل  المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الكاتب الصحفي كرم جبر  رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام، بحضور كل من  المستشار أحمد مطر نائب رئيس الهيئة،و المستشار مراد فكري عضو مجلس ادارتها  ، و المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز  التنفيذي للهيئة،  و المستشار محمود فوزي الامين العام للمجلس الاعلي لتنظيم الإعلام.

 

وذلك فى إطار التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإنهاء وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التصاريح اللازمة للمؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية، والمواقع الالكترونية، الراغبة في التغطية الإعلامية  للانتخابات الرئاسية المرتقبة. 
 

وقد سبق للهيئة الوطنية للانتخابات أن أعلنت عن استمرارها، فى استقبال طلبات المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية ، للحصول على تصاريح التغطية الاعلامية .
وخلال اللقاء أكد السيد المستشار رئيس الهيئة ،على ان الهيئة الوطنية للانتخابات ترحب بجميع المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية المصرح لها بالعمل فى مصر ،لتغطية العملية الانتخابية، وأشار إلى أن التغطية الإعلامية المأمولة يجب أن تتسم بالشفافية والمصداقية تحقيقا لرسالتها السامية.

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