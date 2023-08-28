مساجد بالطاقة الشمسية .. الأوقاف تطلق مبادرة جديدة

أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة جديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتولي وزارة الأوقاف، المساجد عناية خاصة ضمن مبادرة عمارة بيوت الله تعالى معنى ومبنى وإنارة المساجد بالطاقة الشمسية النظيفة.

وشددت الأوقاف ، على السعي جاهدة في التواصل مع المحافظات لوضع خطة محكمة لتزويد المساجد بالطاقة الشمسية، وأن تكلفة المشروع ستكون مشاركة بين وزارة الأوقاف والمحافظة، وأنها ماضية بكل قوة لتنفيذ المبادرة في إنارة العديد والعديد من المساجد بالطاقة الشمسية.

وكشف الدكتور محمد نصار ، مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف، عن تقسيم المساجد إلى ثلاثة فئات (أ ،ب ، ج)، موضحا أن الفئة أ هي المساجد التي حصلت على شهادة الجودة بنسبة 90% فأكثر، والفئة ب ، هي المساجد التي حصلت على شهادة الجودة من 85% إلى 89% ، والفئة ج من 75% إلى 80%.

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