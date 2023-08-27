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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم العلاقات المتوترة .. مباحثات صينية أمريكية بين أكبر اقتصادين في العالم

مباحثات صينية أمريكية
مباحثات صينية أمريكية

وصلت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إلى بكين في وقت متأخر يوم الأحد في زيارة تستغرق أربعة أيام تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بينما تعلن أن إجراءات التجارة الخاصة بالأمن القومي الأمريكي محظورة للنقاش.

وقال ريموندو للصحفيين قبل مغادرته إلى الصين: 'إذا أردت وضع شعار للرحلة والمهمة، فهو حماية ما يجب علينا والترويج حيثما نستطيع'. 'لن أتوقف عن العمل الأسبوع المقبل عندما أكون هناك، لكني أنوي أن أكون عمليًا'.

والعلاقات متوترة حيث تعمل الولايات المتحدة مع حلفائها لمنع وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة، بينما تقيد بكين الشحنات من شركة الرقائق البارزة Micron Technology (MU.O) وداهمت شركة Mintz Group الأمريكية وفرضت عليها غرامة قدرها 1.5 مليون دولار لقيامها 'بعمل إحصائي غير معتمد'. '.

ومن المقرر أن تعقد ريموندو، التي كان في استقبالها لدى وصولها المسؤول بوزارة التجارة الصينية لين فنغ، اجتماعات ثنائية مع المسؤولين الصينيين يومي الاثنين والثلاثاء في بكين قبل أن تتوجه إلى شانغهاي. وسوف ينضم إليها السفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز.

وتحدثت ريموندو مع الرئيس جو بايدن يوم الخميس بشأن زيارتها وكانت رسالته هي أن تعزيز الحوار مع الصين يمكن أن يخفف التوترات.

وقال رايموندو: 'نريد أن تكون لدينا علاقة تجارية مستقرة، وجوهر ذلك هو التواصل المنتظم'. 'نحن بحاجة إلى التواصل لتجنب الصراع.'

وانتقد الجمهوريون في الكونجرس احتمال قيام رايموندو بتشكيل مجموعة عمل مع الصين خلال الزيارة لمناقشة ضوابط تصدير أشباه الموصلات الأمريكية.

ولم تؤكد ريموندو خطط تشكيل أي مجموعة عمل لكنها أكدت أنها ستقول للمسؤولين الصينيين 'عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي، فإننا لا نتفاوض. ولا نقدم تنازلات. ولا نتنازل'.

تستخدم الولايات المتحدة الحوافز الحكومية والسياسة الضريبية لإبعاد الشركات الأمريكية عن سلاسل التوريد الصينية وزيادة إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وقال رايموندو: 'إن مجرد استثمارنا في أمريكا لا يعني على الإطلاق أننا نريد الانفصال عن الاقتصاد الصيني'.

وقال سفير الصين لدى الولايات المتحدة شيه فنغ، الذي التقى ريموندو الأسبوع الماضي، إن الصين تسعى إلى 'الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين'.

تحرك البيت الأبيض هذا الشهر لبدء حظر بعض الاستثمارات الأمريكية في التقنيات الحساسة في الصين ويخطط لوضع اللمسات الأخيرة على قيود التصدير الشاملة على أشباه الموصلات المتقدمة التي تم اعتمادها في أكتوبر.

'تحديات كثيرة'
وريموندو هو رابع مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور الصين مؤخرا، وهو أول وزير تجارة يقوم بهذه الرحلة منذ سبع سنوات.

وتحدثت إلى أكثر من 100 من كبار رجال الأعمال قبل الزيارة وتعهدت بإثارة مخاوفهم.

وقال ريموندو: 'هناك الكثير من التحديات أمام ممارسة الأعمال التجارية في الصين والتصدير إلى الصين، والممارسات التجارية غير العادلة للصين أضرت بالعمال والشركات الأمريكية'.

وقالت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد سياسة المجتمع الآسيوي، إنه مع احتمال قيام الرئيس شي جين بينغ بزيارة للولايات المتحدة بعد أقل من ثلاثة أشهر، فإن 'بكين لديها مصلحة في العمل مع الولايات المتحدة لتحديد المجالات العملية في العلاقة الاقتصادية'. حيث يكون التعاون ممكنا.'

ويريد ريموندو أيضًا تعزيز السفر والسياحة بين البلدين.

واتفقت الصين والولايات المتحدة هذا الشهر على مضاعفة عدد الرحلات الجوية المسموح بها بينهما، وهو ما لا يزال يمثل جزءا صغيرا من العدد قبل الوباء.

وقال ريموندو إنه إذا عادت الصين إلى مستويات السياحة في الولايات المتحدة لعام 2019، فإنها ستضيف 30 مليار دولار إلى الاقتصاد الأمريكي و50 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.

وقال مصدر لرويترز إن رايموندو يدرس زيارة ديزني لاند شنغهاي، وهي مشروع مشترك بين والت ديزني ومجموعة شندي المملوكة للدولة الصينية.

والسؤال الآخر الذي يلوح في الأفق هو متى قد تستأنف شركات الطيران الصينية استلام طائرات بوينغ 737 ماكس بعد توقف دام أربع سنوات. وقال ريموندو في عام 2021 إن الحكومة الصينية تمنع شركات الطيران التابعة لها من شراء طائرات بوينغ 'بعشرات المليارات من الدولارات'.

وتقول بوينغ إنها مستعدة لتسليم طائرات لشركات الطيران الصينية 'عندما يحين ذلك الوقت'.

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