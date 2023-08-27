مرموش يسجل في تعادل فرانكفورت مع ماينز بالدوري الألماني

انتهت مباراة آينتراخت فرانكفورت وماينز، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

تقدم فريق ماينز بالهدف الأول في الدقيقة 25 عن طريق لي جي سونج، ثم تعادل فريق عمر مرموش لصالح فريق فرانكفورت في الدقيقة 90+1.

وشهدت المباراة حصول أنسجار كناوف، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت على بطاقة حمراء في الدقيقة 62.

وجاء تشكيل فرانكفورت كالتالي:

تراب - باتشو - كوش - سمولسيتش - جاكيتش - مرموش - كولو مواني - شاكيري - جوتزة - ماكس - كناوف.