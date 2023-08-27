عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرموش يسجل في تعادل فرانكفورت مع ماينز بالدوري الألماني

صدى البلد

انتهت مباراة آينتراخت فرانكفورت وماينز، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

تقدم فريق ماينز بالهدف الأول في الدقيقة 25 عن طريق لي جي سونج، ثم تعادل فريق عمر مرموش لصالح فريق فرانكفورت في الدقيقة 90+1.

وشهدت المباراة حصول أنسجار كناوف، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت على بطاقة حمراء في الدقيقة 62.

وجاء تشكيل فرانكفورت كالتالي:

تراب - باتشو - كوش - سمولسيتش - جاكيتش - مرموش - كولو مواني - شاكيري - جوتزة - ماكس - كناوف.

فرانكفورت آينتراخت فرانكفورت ماينز آينتراخت فرانكفورت وماينز الدوري الألماني الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

لحظات مؤثرة .. نجل جورج الراسي يحيي ذكرى وفاته الأولى بالورود

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

تكليف عماد مصطفي البناني برئاسة اللجنة المشكلة لإدارة نادي الزمالك

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

ترشيحاتنا

المجر: الاتحاد الأوروبي يدمر نفسه.. وأصبح أضحوكة العالم بسبب روسيا

قفزة تاريخية للمؤشر الرئيسي.. مفاجأة في مستويات الشراء بالبورصة المصرية| ماذا يحدث؟

فستان اسبانى .. رانيا يوسف تثير الجدل بالاحمر الجرئ

8000 جنيه فى الشهر.. فرص عمل مش هتتعوض| اعرف الشروط

إسرائيل على خطى إيران| «النساء» المعركة الجديدة للحاخامات ووسائل المواصلات «ساحة الحرب».. «بونوت ألترناتيفا» ميليشيات ردع مستوحاة من التاريخ

تشتري iPhone 14 Pro Max أم Samsung S23 Ultra..أيهما أفضل؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش غالي.. سعر بنطال شيرين عبد الوهاب يثير الجدل

مبلغ كبير.. سعر جاكيت شيرين عبد الوهاب في حفل السعودية

بسعر خرافي.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها في هذه الإطلالة

عدد الفريق يتقلص| نجم ريال مدريد يغادر القلعة البيضاء.. وصفقة مبابي تفشل (تفاصيل)

فيديو

هبدأ حياة جديدة.. نجم «X فاكتور» يكشف عن نيته اعتزال الغناء |فيديوجراف

مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقرير

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. وهذا ثمن عيار 21

المتحور الجديد ليس الأخير.. مستشار الرئيس يوضح طرق مواجهته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ