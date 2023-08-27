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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زراعة النواب توضح أهمية مشروع توشكى فى تحقيق الأمن الغذائي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد النائب صقر عبدالفتاح، وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال توجيهات التى تجلت فى إضافة ٤ ملايين فدان جديدة للرقعة الزراعية في مصر وإحياء مشروع توشكى بعد إهماله منذ عام 2000.

إحياء مشروع توشكى

وقال “عبد الفتاح ”لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بإحياء مشروع توشكي الذى توقف العمل به منذ عام 2000 وذلك انه على دراية كبيرة بما يحدث فى العالم من أزمة اقتصادية اثرت توافر الغذاء فالرئيس السيسى كان قارء جيد للمشهد العالمى الآن نجنى ثمار مشروع توشكى فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب أن اللجنة تقوم بالمتابعة بشكل مستمر مع الحكومة لزراعة اهم المحاصيل الاستراتيجية لتقيل الاستيراد من الخارج مثل فول الصويا والذرة وعباد الشمس لتوفير الزيوت التى تقوم مصر باستيرادها من الخارج.

وأشار النائب الى أن الاراضى بمشروع توشكى يعتمد فى الرى جزء منها على مياة النيل واخر الامطار والأبار، مطالبا الجميع من المستثمرين الاجانب او العرب او المصريين بالاستثمار فى توشكي فهو من الكنوز الواعدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه خلال مداخلة هاتفية له؛ الشكر للوفد الإعلامي - الذي كان "صدى البلد" جزءًا منهُ - على ما قاموا به من جولة داخل مزارع توشكى ورصد ملحمة العمل الوطني التي تنفذ على أرض الجنوب.

الرئيس السيسي، أكد خلال مداخلته الهاتفية أن ما شاهدهُ الوفد الإعلامي هو جزء صغير من ملحمة بناء تقام على أرض مصر.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تستهدف إضافة ٤ ملايين فدان جديدة للرقعة الزراعية في مصر.

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