الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر لمعسكر النمسا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا للمرحلة ‏المقبلة والتي تشهد العديد من التحديات القارية والمحلية والمشاركة في كأس العالم للأندية.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح ‏البرنامج التدريبي والحديث عن تحديات المرحلة المقبلة.‏

وأدى لاعبو الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الفني خلال تدريبات الكرة، فيما خاض محمد ‏الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة، تحت إشراف ‏ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تقسيمة الكرة.‏

وأدى الفريق مرانه اليوم على فترتين وفقًا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني قبل السفر غدًا ‏إلى النمسا، لخوض معسكر إعداد الفريق الذي يقام من ٢٨ أغسطس وحتى ٦ سبتمبر في إطار ‏التحضيرات للموسم المقبل.‏

وعاد الأهلي للتدريبات الجماعية بدءًا من الخميس الماضي، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية ‏التي حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الموسم الماضي.‏