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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لعلاج غير القادرين.. قافلة طبية لجمعية الأورمان بمستشفى جامعة الفيوم

بعض اعمال جمعية رسالة
بعض اعمال جمعية رسالة بالفيوم

شاركت  جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، في تنظيم قافلة طبية جديدة بمستشفى الفيوم الجامعى، بمشاركة مسؤولي إدارة المستشفى والأطباء وهيئة التمريض والعاملين، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية بشكل مميز ولائق لقوافل جمعية الأورمان.

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن القافلة الطبية قدمت الدعم الطبي لـ(89) مريضا ضمن المرضى الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقرية الشيخ فضل مركز الفيوم، وقرية المظاطلي مركز طامية، وقرية السيلين مركز سنورس، وذلك من أجل تخفيف العبء عنهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

من جهته، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية من الكشف الطبي والأشعة والتحاليل والعلاج بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك).

ووجه شعبان الشكر إلى إدارة مستشفى الفيوم الجامعى، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية ومواكبة ركاب التنمية وجانب أساسي لقطار التنمية المستدامة، وكلمة عرفان لمديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم على توفير الدعم لجميع أبناء المحافظة والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية في محافظة الفيوم منها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

سعيد صبحي مديرًا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بنادى الفيوم

 

سعيد صبحي مديرًا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بنادى الفيوم

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