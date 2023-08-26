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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سعيد صبحي مديرًا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بنادى الفيوم

المدرب الجديد سعيد
المدرب الجديد سعيد صبحى

قرر مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم الرياضي برئاسة  عماد سعد حمودة تعيين الكابتن سعيد صبحي، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيوم، ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة في دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

وقد جاء قرار مجلس الإدارة عقب الاجتماع مع اللجنة الفنية بالنادي برئاسة  أيمن فزاع، مدير عام النادي، والذي أعلن الأستقرار على الكابتن سعيد صبحي، مدير فني للفريق لخبراته في دوري القسم، مع فريق دكرنس وبروكسي، ونجاحه من قبل مع فريق الفيوم، وحقق نتائج مميزة.

وقد تم الأستقرار على الجهاز المعاون للمدير الفني الجديد وجاء كالتالي :

الكابتن محمد عبد العظيم كوارشي مدرب عام، والكابتن عبده شعبان، مدرب حراس المرمى، والدكتور أحمد عبد اللطيف، مخطط البرامج البدنية للفريق، والكابتن خالد محمود، المدير الإداري.

كما قرر مجلس الإدارة تعيين الكابتن محمد الشرقاوي مدير التعاقدات، والأستاذ محمد مجد، المستشار الرياضي بقطاع الكرة.

جاء ذلك بحضور الكابتن شريف حربي عضو مجلس الإدارة ومسؤل ملف كرة القدم بالنادي، والأستاذ أحمد عبد الباسط، أمين الصندوق بالنادي.

 

 

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