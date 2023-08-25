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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ناصف والأنصاري يبحثان سبل التعاون من أجل خفض نسبة الأمية بمحافظة الفيوم

صدى البلد

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم  الأستاذ الدكتور محمد ناصف ،رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والوفد المرافق لسيادته صباح اليوم الثلاثاء الموافق الأول 8/8 /2023م بديوان عام محافظة الفيوم؛لبحث سبل التعاون بين الهيئة والمحافظة .


وفي بداية كلمته قدم الدكتور/محمد ناصف في كلمته  الشكر و الامتنان إلى  المحافظ على دعمه الكامل لفرع الهيئة بالمحافظة، مشيداً بدور معاليه البناء والفعال والمثمر تجاه محافظة الفيوم بشكل عام ، ودعم قضية محو الأمية بشكل خاص،هذا وقد أكد سيادته أن مصر تبنى بالمخلصين، و أن  زياراته الميدانية تأتي  في إطار  الخطة الاستراتيجية لمحو الأمية،التي تتبناها الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتزاما بمسئوليتها القومية تجاه المبادرات الرئاسية والحرص على التشبيك مع جميع القطاعات، سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني ؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. 
 

  أكد ناصف  أن مفهوم تعليم الكبار قد توسع في السنوات الأخيرة، ولم يعد الأمر يقتصر على محو الأمية الأبجدية ، بل امتد ليشمل محو الأمية الوظيفية فيجب علينا أن نعلم الدارس مفردات مهنته ، وأن العالم لن ينتظرنا طويلاً ، لذا يجب أن نسرع الخطى في القضاء على الأمية ،  وبات من الضروري التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة،ويأتي ذلك بالقضاء على الأمية،بالرغم بأن نسبة الأمية بمحافظة الفيوم مرتفعة تقارب 32%الى أنها يوجد بها نماذج مضيئة كثيرة تحرروا من الأمية وواصلوا التعليم حتى حصلوا على الدكتوراه والماچستير . 


في بداية كلمته، رحب الدكتور/أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالأستاذ الدكتور/محمد ناصف ،رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والوفد المرافق له، مثمناً جهود الهيئة في دعم  ومساندة المحافظة من خلال برامج محو الأمية وتعليم الكبار، بما يعود بالفائدة فى رفع الوعي لدى المواطن بالمحافظة، والارتقاء بمؤشرات التنمية من خلال وضع آليات إيجابية لتنفيذ تلك البرامج، مؤكداً على استعداد المحافظة بالمزيد من التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار خلال الفترة القادمة  للنهوض بملف التعليم، بما يسهم في إنخفاض مستوى الأمية بالمحافظة،وأكد محافظ الفيوم، ويجب علينا البحث عن آليات إيجابية ، لتنفيذ برامج محو الأمية بشكل أكثر فاعلية خلال الفترة القادمة؛ لخفض نسبة الأمية بالمحافظة.
 

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