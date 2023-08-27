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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصناعات الهندسية: قرارات الرئيس تدعم المناخ الاستثمارى وتتماشي مع الوضع الاقتصادي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

كشف المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات ، أن قرارات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على تهيئة المناخ المناسب لنجاح الاستثمار، ويجب تسليط الضوء عليها محليا وخارجيا لتكون عنصر جذب للاستثمارات الأجنبية.

وقال محمد المهندس فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" إن الوضع الاقتصادي محليا وعالميا يستدعي اتخاذ قرارات غير تقليدية وسريعة تتماشى مع وتيرة وسرعة القرارات الاقتصادية العالمية، ولذلك فإن الاعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات وامكانية استرداد 50٪ من قيمة الاراضي الصناعية امر جيد

وشدد على ضرورة سرعة تنفيذ وتطبيق هذه القرارات، لأنه لا معنى للقرارات بدون تنفيذها في وقتها حتى تحقق الهدف منها.

وأكد أن الصناعة تحتاج إلى استقرار في التشريعات والمعاملات الضريبية، وتوفير مستلزمات الصناعة والإنتاج.

ونوه الى أهمية توسيع صلاحيات المحاكم الاقتصادية، وإفساح المجال لها في معالجة المشاكل الاقتصادية شيء مهم جدا ويعطي رسالة طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي.

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استجابة لمطالبنا| اتحاد الصناعات: قرارات الرئيس تحفز الاستثمار

ودعا إلى ضرورة الإعلان عن حزمة الحوافز التي ستمنحها الحكومة للقطاع الصناعي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية في أسرع وقت.

التوسع في الرخصة الذهبية 

وأشاد محمد المهندس بالموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.

الصناعات الهندسية الاستثمار المحلي الاستثمارات الاجنبية المحاكم الاقتصادية المستثمر

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