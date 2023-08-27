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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأمم المتحدة: مصر من أوائل دول العالم المنتجة للهيدروجين الأخضر| فيديو

الهيدروجين الاخضر
الهيدروجين الاخضر

قال أحمد رزق، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن العمود الفقري للصناعة؛ هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن مشاركة هذه المشروعات في القيمة المضافة والتصدير، ليس بنسبة كبيرة، وهذا الأمر يجب تقويمه، خاصة وأن الصادرات المصرية تعتمد بصورة كبيرة على الشركات الكبيرة، وإدخال الشركات والمشروعات الصغيرة في قاعدة التصدير؛ من شأنه أن يسهم بصورة كبيرة في الوصول إلى حلم التصدير بقيمة 100 مليار دولار.

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الرئيس السيسي: الهيدروجين الأخضر فرصة لإنتاج الطاقة المستقبلية

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وأضاف "رزق"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على  فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الأزمة الروسية الأوكرانية، فرضت على الأجندة الدولية ضرورة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أن بعض الدول، استطاعت أن تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 80%، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية لديها مستهدفات لزيادة الاستخدام في الطاقة الجديدة، ووقعت مصر العديد من الشراكات في  مجال الهيدروجين الأخضر، حيث تستهدف مصر لكي تكون مركز إقليمي في هذا الأمر. 

وأكد أن مصر من أوائل الدول في العالم التي أنتجت الهيدروجين الأخضر في الستينيات مع بناء السد العالي، كما استخدمت مصر الطاقة الشمية في وقت مبكر في المعادي، مشيرًا إلى أن الجدوى الاقتصادية للطاقة الجديدة والمتجددة والهيدرجين الأخضر، في زيادة مستمرة، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة التقليدية.

الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الإعلامي نشأت الديهي الاستثمارات العالمية أستخدام الطاقة الهيدرجين الأخضر الهيدروجين الاخضر الحكومة المصرية

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