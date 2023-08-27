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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد قرار 4 سنوات للهندسة.. الأعلى للجامعات يرد على نقيب المهندسين

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات

قال الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، حول تحويل الدراسة بكليات الهندسة لنظام الساعات المعتمدة وتقليص سنوات الدراسة ل4 سنوات إن الطلاب يتخرجون من الكليات بعد تلقي جميع متطلبات التخرج والتي لا يمكن التخرج دونها فهناك طلاب لديهم إمكانيات التخرج من كليات الهندسة خلال  4 سنوات وهم طلاب مميزين .


وأوضح شعيرة لصدى البلد أن ما يعارض هذا النظام الجديد يرى أنه لابد من أن يتناول الطالب المعلومات جميعها بالمنهج خلال 5 سنوات والحقيقة المطلقة ليست بهذا الشكل فما كان يتم دراسته من 20 عاما في 5 سنوات يتناول البعض في وقت اقصر نظرا للتطور الذي نشهده ، وبذلك فالأمر لا يمكن حسابه بالزمن إنما بإمكانية التحصيل ، فالطالب لكي يتخرج لابد من أن ينتهي من عدد ساعات معينة وتدريب معين .


إعلان جامعة القاهرة آثار الجدل

واوضح أن إعلان جامعة القاهرة حول تقليص سنوات الدراسة ل4 سنوات بدلا من 5 في كليات الهندسة آثار جدلا بشكل خاص لان البعض لم يفهمه لانه تحدث كما لو أن الكلية تسير بنظام الفصول الدراسية وقلصت الدراسة ل4 سنوات بدلا من 5 وهذا ليس صحيح إنما النظام هو نظام الساعات المعتمدة .

 


اول رد على نقيب المهندسين


وتابع : " نقيب المهندسين لم يطلع على النظام بالتفاصيل ومن ثم يعترض على نظام الدراسى الجديد وبالتالي هو فى حاجة للتعرف على النظام الجديد بشكله الصحيح ، كما يوجد بعض الجامعات التي تعمل بهذا النظام منذ سنوات ، بينما ستقوم باقي الجامعات الحكومية بتطبيق النظام في كليات الهندسة بها خلال الفترة المقبلة من بينها جامعة عين شمس التي ستعلنها خلال شهر ".

 

جامعة عين شمس الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة الجامعات الحكومية المجلس الاعلى للجامعات جامعة القاهرة

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