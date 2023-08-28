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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تجارية بني سويف: قرار الرئيس بالإعفاءات الضريبية يخفف التكلفة الإنتاجية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي -صورة أرشيفية

كشف المهندس أحمد تيسير رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة بني سويف التجارية عن قرارات  الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت في توقيت مهم جدا لتحسين بيئة الاستثمار في مصر والعمل على تقديم حزمة من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين الأجانب للدخول بقوة في السوق المصري وضخ استثمارات جديدة لهم.

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وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة بني سويف التجارية  فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد"، علي أن التوسع في منح الرخصة الذهبية للمصانع وتعديل بعض إجراءاتها للتيسير على المصنعين سيكون له دور كبير في سرعة دوران عجلة الصناعة والإنتاج بشكل أكبر.

وأوضح أحمد تيسير رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة بني سويف التجارية أن الحد من القيود المفروضة على تأسيس الشركات والحد من الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها وتسهيل تملك الأراضي وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية سيعطي رسائل إيجابية للمستثمرين والباحثين عن فرص للعمل داخل السوق المصري.

الاعفاءات الضريبية تخفف تكلفة الإنتاج 

ولفت الى ان الاعفاءات الضريبية فيما عدا ضريبة القيمة المضافة من القرارات الهامة التى تخفف على الصناعة التكلفة الانتاجية ، كذا الحال لقرار استعادة 50٪ من قيمة الاراضي الصناعية.

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