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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تتابع وصول أوراق الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس للجان الدور الثاني للثانوية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تتابع الآن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وصول أوراق أسئلة امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية ، والتفاضل والتكامل ، وعلم النفس والاجتماع إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

ويشرف مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات الجمهورية ، على عملية نقل أوراق أسئلة امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية ، والتفاضل والتكامل ، وعلم النفس والاجتماع من مراكز توزيع الاسئلة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

وتوضع أوراق أسئلة امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية ، والتفاضل والتكامل ، وعلم النفس والاجتماع أثناء نقلها من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، داخل صناديق معدنية مغلقة بأقفال رقمية ذات أرقام سرية لا يتم فتحها إلا داخل اللجان وقت الامتحان .

وتتولى قوات الشرطة مسئولية عمل تأميناً مشدداً لعملية نقل أوراق أسئلة امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية ، والتفاضل والتكامل ، وعلم النفس والاجتماع أثناء نقلها من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، لضمان عدم تعرضها لأي تسريب قبل توزيعها داخل اللجان .

ويؤدي اليوم الأثنين الموافق 28 أغسطس 2023،  طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) امتحان الدور الثانى في مادة "الجيولوجيا، والعلوم البيئية"، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)"، و يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "علم النفس والاجتماع"

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