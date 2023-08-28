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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الثانوية العامة يصلون لجان الدور الثاني لأداء الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية ، على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، استعدادا لآداء امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية ، والتفاضل والتكامل ، وعلم النفس والاجتماع

كما يتوافد الآن، طلاب مدارس المتفوقين شعبة العلوم على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لآداء امتحان مادة "مقاييس المفاهيم (الأحياء)"، ويتوافد أيضا طلاب مدارس المتفوقين شعبة الرياضيات على اللجان لآدا امتحان مادة "مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) "

ويتوافد الطلاب كذلك على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بمدارس المكفوفين ، ياستعدادا لآداء امتحان مادة "التاريخ ورقة أولى ".

ويخضع حالياً جميع الطلاب على بوابات لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لإجراءات التفتيش بالعصا الإلكترونية ، التي تستهدف محاولة ضبط أي وسائل غش قد يخفيها بعض الطلاب لتسريبها إلى لجان الامتحانات .

وقد تلقت لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، تعليمات مشددة من وزير التربية والتعليم ، توضي بضرورة دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023  ، والتصدي لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

ويتمكن يوميًا أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، من رصد حالات غش إلكتروني في  لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 يومياً.

 وبعد ضبط الطلاب الغشاشين ، يتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة في الغش الإلكتروني، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين ، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

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