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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شبانة: كاف يفجر أزمة بين الأهلي ومنتخب مصر | تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اختار موعدا غير جيد لمواجهة الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة كأس السوبر الإفريقي، مشيرا إلى أن الاختيار قد يكون بناء على اختيار الجانب السعودي (مستضيف اللقاء)، رغم أنه موعد صعب للغاية في ظل ارتباطات المنتخب المصري، وكذلك وجود مواجهة للفريق الأحمر في دوري ابطال افريقيا.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc الفضائية: "الأهلي قد يدخل في أزمة كبيرة، بسبب الاتحاد الإفريقي الذي اختار موعدا غير جيد لمباراة الفريق ضد اتحاد العاصمة الجزائري، ولا أعرف ما الحكمة في تحديد موعد المباراة يوم 15 سبتمبر، والكاف لم يتدخل في الأمر ولم يُراع ارتباطات الجانب المصري سواء الأهلي أو المنتخب الوطني".

شبانة: الكاف وراء الأزمة المنتظرة بين الأهلي ومنتخب مصر.. وموعد السوبر الإفريقي غير جيد

وأضاف: "تمسك الأهلي بلاعبيه؛ سيفتح مجالا للجدال، والبعض سيطلق تصريحات على حسب الأهواء، والكاف هو السبب في الأزمة الذي لا يراعي فها الأجندة الدولية للمنتخبات".

وواصل: "لم تعجبني جملة واحدة في بيان الأهلي، وهي الإشارة إلى تخليه عن لاعبيه خلال كأس العالم للأندية، في بطولة أمم إفريقيا 2021، ولم نعتد من الأهلي على مدار تاريخه عدم إعطاء لاعبيه للمنتخبات، ودائما النادي سباق، والقوام الرئيسي لمنتخب مصر من القلعة الحمراء، لكن هذه المرة النادي الأحمر على صواب لأن الكاف هو من اختار المواعيد".

واختتم: "السعودية اختارت موعد المباراة ولتذهب افريقيا كلها إلى الجحيم، وهذا قدر الأندية المصرية التي تعاني مع الاتحاد الافريقي".

كاف اتحاد العاصمة الأهلى السوبر الإفريقي المنتخب المصري

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