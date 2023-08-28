أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمة بإنهاء حياة زوجها المسن بروض الفرج بالاشتراك مع صديقها وآخر لسرقته إلى جلسة 24 سبتمبر القادم .

انهت حياة زوجها الحباية الزقاء

ادلى المتهمون الثلاثة في قضية روض الفرج باعترافاتها وكشف العديد من المفاجأت في القضية حيث قالت المتهمة الأولى زوجة المجني عليه ، بوجود اتفاق فيما بينها والمتهمين على تقديم مشروبات تحوي عقاقير مضادة للاكتئاب ومهدئة ومنومة للمجني عليه، ومساعدته على احتسائها وذلك من خلالها والمعدة والمجهزة من قبل المتهم الثاني والثالث

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.