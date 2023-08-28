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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العدل فوق الجميع..  حكاية بدارة صاحبة موال سفاح الجيزة المنتشر على السوشيال ميديا

بدارة والسفاح
بدارة والسفاح

تسببت الحلقات الأولى من مسلسل سفاح الجيزة للفنان أحمد فهمي، والذى تم عرضها نهاية الأسبوع الماضي على منصة شاهد، فى تصدر موال العدل فوق الجميع لمحركات البحث وانتشاره على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنتسجرام التيك توك.

 

موال العدل فوق الجميع 

ويعد موال العدل فوق الجميع أحد المواويل الهامة الذى قدمته الفنانة الشعبية بدرية السيد الشهيرة ببدارة

معلومات عن بدارة أو بدرية السيد 

 

الفنانة الشعبية بدرية السيد أو بدارة كما كان يلقبها جمهورها فى الإسكندرية من مواليد الثلاثينيات ، وتوفت عام 1989.

وتعتبر بدارة أو بدرية السيد واحدة من أهم المطربات الشعبيات فى الإسكندرية خلال فترة السبعينيات والتمناينات.

وقدمت العدل من الأعمال الشعبية كما كانت حريصة على الغناء مع الفرق الشعبية إلى أن لقبوها إمبراطورة الأغنية الشعبية.

 

أهم أغاني بدرية السيد

 

وقدمت بدرية السيد العديد من الأغاني الشعبية والمواويل ومنها ادلع يا رشيد، حنا يا حنا،  سيدى يا سيدى،  عاشق القمر،  من فوق شواشي الدرة قمريه بتغني،  يالامون،  يا سواحلية ، يا ميت مسا،  مسيلى على الغايب، موال طلعت فوق السطوح اسأل على طيري ، موال يا حب أمرك،  صعيدي ولا بحيرى ، وبحبه يا خاله،  موال ياللى الحياة غرتك،  وحلوة والنبي، وسيدي ضربني.

 

أحمد فهمي يتحدث عن سفاح الجيزة 

وكشف  الفنان أحمد فهمي، كواليس تقديمه لمسلسل سفاح الجيزة، قائلا:" حبيت أختار حاجة مختلفة وتعتبر تحدي جديد بالنسبة لي ".

 

وقال أحمد فهمي في حواره على قناة " القاهرة الإخبارية"، :" عجبني التحدي المتواجد في مسلسل سفاح الجيزة وهو خارج إطار الأعمال الكوميدية التي قدمتها ". وأضاف احمد فهمي :" هذه النوعية من المسلسلات ليست منتشرة في مصر بشكل كبير ".

 

وتابع أحمد فهمي :" قصة سفاح الجيزة حقيقية وصاحب القصة الحقيقية مازال على قيد الحياة"، مضيفا:" بدأت أسال الناس اللي احتكت بهذا الشخص للتعرف على كل شيء يرتبط بشخصية سفاح الجيزة ". وأكمل احمد فهمي :" اشتغلت مع طبيب نفسي لتحضير شخصية سفاح الجيزة  واتقان كافة تفاصيل الشخصية".

موال العدل فوق الجميع مسلسل سفاح الجيزة احمد فهمي بدرية السيد بدارة

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