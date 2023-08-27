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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تقطيع وحفر قبور| شاهد… كيف استعد أحمد فهمي لـ "سفاح الجيزة"؟.. كواليس لأول مرة

مسلسل سفاح الجيزة
مسلسل سفاح الجيزة

منذ صدور الحلقتين الأولي والثانية من مسلسل "سفاح الجيزة"، بطولة الفنان أحمد فهمي، وتصدر المسلسل تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مع تلقيه إشادات واسعة من قبل الجمهور.

واستطاع مسلسل "سفاح الجيزة" جذب انتباه الجمهور، وتشويقهم عقب عرض الحلقة الأولي والثانية عبر منصة شاهد vip، لمتابعة أحداث المسلسل وهي أحداث مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية.

وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا، فيديوهات من كواليس مسلسل "سفاح الجيزة" عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات الصغيرة "تيك توك"، والتي ظهر فيها الفنان أحمد فهمي من كواليس المسلسل.

 

 

أحمد فهمي يتعلم الطبخ

وظهر الفنان أحمد فهمي في فيديو، وهو يتعلم أساسيات الطبخ وكيفية الاحتراف في التقطيع بالسكين، مع تعلم مهارة شوي اللحم، وذلك للاتقان من شخصية الدور الذي يقدمه الفنان أحمد فهمي في مسلسل "سفاح الجيزة".

أحمد فهمي يتعلم الطبخ

وقالت المسئولة عن تدريب الفنان أحمد فهمي أساسيات الطبخ، في الفيديو: "من فترة أحمد فهمي كلمني وقالي عنده دور شخصية وهو حد شغوف بالطبخ".

وتابعت: "هو كان عاوز يطلع الموضوع دا بشكل حقيقي اوي قدام الكاميرا، فكان لازم نتعلم بعض أساسيات الطبخ والتقطيع، وعجبني اوي في فهمي أنه ذكي وبيتعلم بسرعة".

@cinema_best5 كواليس مسلسل سفاح الجيزة تنبيه هام المسلسل متاح كامل اول حلقتين في انظار بقي الحلقات #viral #xplore #cinema #viraltiktok #fyp #trend ♬ الصوت الأصلي - Cinema Best

كواليس "سفاح الجيزة"

ونشر أحد رواد السوشيال ميديا علي موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، فيديو من كواليس مسلسل "سفاح الجيزة" أثناء التصوير.

وظهر الفنان أحمد فهمي في مشهد، وهو يقوم بحفر قبر تحت الأمطار الشديدة، ليعلق رواد السوشيال ميديا علي مدي إتقان أحمد فهمي للدور واحترافيه تصوير المسلسل.

أحمد فهمي: اشتغلت مع طبيب نفسي علشان المسلسل 

 

وتابع أحمد فهمي: "قصة سفاح الجيزة حقيقية وصاحب القصة الحقيقية مازال على قيد الحياة"، مضيفًا: "بدأت أسال الناس اللي احتكت بهذا الشخص للتعرف على كل شيء يرتبط بشخصية سفاح الجيزة ".

وأكمل احمد فهمي: "اشتغلت مع طبيب نفسي لتحضير شخصية سفاح الجيزة واتقان كافة تفاصيل الشخصية".

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قصة مسلسل سفاح الجيزة  
 

مسلسل سفاح الجيزة قصته بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفاً، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارم.
 
 
 

أبطال سفاح الجيزة 
 
 

يضم مسلسل سفاح الجيزة عددا كبيرا من النجوم أبرزهم أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمره، صلاح عبد الله، حنان يوسف، وعددا آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار من الجريمة والتشويق، ويرتكب فهمي عدد من الجرائم الغامضة، والمسلسل مستوحاه من قصة حقيقية.


 
عامين من التحضير

وقال أحمد فهمى في حوار تليفزيوني مذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن مسلسل سفاح الجيزة استغرق عامين تحضير وتصوير أمر طبيعي، متابعًا: "دي طريقة الشغل اللي بتتعمل برة مصر".

وتابع فهمي: "ذاكرنا كويس المسلسل قبل تصويره وعملناه بمزاج جدا والتوفيق ده بتاع ربنا، والناس هتقول رأيها".

وأوضح أحمد فهمي، أن الفنانة ركين سعد من أكثر الفنانات التي يحب العمل معها، معقبا: "اتقابلنا في فيلم العارف بس متكلمناش وقتها، ومكنش فيه مشاهد بينا، وكنت بحبها جدا كممثلة ومكناش لسه وقتها بقينا صحاب".

وأضاف، أن كل ظروف المسلسل وجهته لتقديم عمل مختلف تمامًا سواء البطلة أو المخرج، وأوجه الشكر لكل صناع العمل.

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