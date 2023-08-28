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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شبانة: الكاف وراء الأزمة المنتظرة بين الأهلي ومنتخب مصر بسبب موعد السوبر

صدى البلد

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اختار موعد غير جيد لمواجهة الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة كأس السوبر الإفريقي، مشيرا إلى أن الاختيار قد يكون بناء على اختيار الجانب السعودي (مستضيف اللقاء)، رغم أنه موعد صعب للغاية في ظل ارتباطات المنتخب المصري وكذلك وجود مواجهة للفريق الأحمر في دوري ابطال افريقيا.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc الفضائية: "الأهلي قد يدخل في أزمة كبيرة، بسبب الاتحاد الإفريقي الذي اختار موعد غير جيد لمباراة الفريق ضد اتحاد العاصمة الجزائري، ولا أعرف ما الحكمة في تحديد موعد المباراة يوم 15 سبتمبر، والكاف لم يتدخل في الأمر ولم يُراعي ارتباطات الجانب المصري سواء الأهلي أو المنتخب الوطني".

وأضاف: "تمسك الأهلي بلاعبيه سيفتح مجال للجدال، والبعض سيطلق تصريحات على حسب الأهواء، والكاف هو السبب في الأزمة الذي لا يراعي الأجندة الدولية للمنتخبات".

وواصل: "لم يعجبني جملة واحدة في بيان الأهلي، وهي الإشارة إلى تخليه عن لاعبيه خلال كأس العالم للأندية في بطولة أمم إفريقيا 2021، ولم نعتاد من الأهلي على مدار تاريخه عدم إعطاء لاعبيه للمنتخبات ودائما النادي سباق، والقوام الرئيسي لمنتخب مصر من القلعة الحمراء، لكن هذه المرة النادي الأحمر على صواب لأن الكاف هو من اختار المواعيد".

وأكمل: "السعودية اختارت موعد المباراة ولتذهب افريقيا كلها إلى الجحيم، وهذا قدر الأندية المصرية التي تعاني مع الاتحاد الافريقي".

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