بتسريحة شعر جديدة.. حنان مطاوع تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة حنان مطاوع، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام

وتألقت حنان مطاوع، مرتدية جامبسوت بالون الاصفر ومن الناحية اعتمدت حنان مطاوع، في المكياج على الالوان الترابيةالناعمة التي تبرز جمال عيونها واختارت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

حنان مطاوع ومسلسل سره الباتع

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها البالغة لتقديم شخصية “ صافية ” في مسلسل سره الباتع قالئة : “ حبيتالشخصية من غير ماشاوف سكربت من طريقة سرد وقصص المخرج خالد يوسف للشخصية ”.



وأضافت أنها عندما استمعت لـ القصة و الدور من مخرج العمل خالد يوسف، وافقت عليه، من البداية، معلقة :" مضيتقبلما أقرأ وحبيت قصته الي سردها لان المخرج هو من يمسك زمام الحكاية و القصة لاننا بنخرج من خلال عينيهوروايته وحبيت قصته وللنضال والعالم القديم وأنا مفتونة بنوستالجيا المقاومة المصرية القديمة " .

وأضافت خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ة : " كنتمحتاجه لتقديم عمل وطني وبه عناصر جذب كثيرة "ولو كنت رفضت الدور ده أو ماقمتش بيه كان هيفوتني كتير ".