صحف الإمارات| بن زايد يوجه رسالة للمرأة.. وروسيا تحبط مخططا تجسسيا أمريكيا

محمد بن زايد مهنئاً المرأة الإماراتية في يومها: كل عام وأنتن بعزكن وعز وطننا

مقتل 11 عاملاً بانفجار عبوة ناسفة في باكستان

الأمن العراقي يفكك شبكة إرهابية في ديالى

روسيا تتهم موظفاً سابقاً في القنصلية الأمريكية بالتجسس

اهتمت الصحف الاماراتية اليوم الإثنين بعدة احداث عالمية ومحلية.

وجاء في صحيفة الإمارات اليوم أن هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، اليوم الإثنين، المرأة الإماراتية في يومها الذي تحتفل به الدولة في 28 أغسطس من كل عام.

وكتب بن زايد عبر حسابه الرسمي عبر منصة “إكس”: إلى أم الإمارات، أخواتي، أم أبنائي، بناتي. إلى المرأة الإماراتية، بنات زايد، أنتن الإشراقة على وجه الوطن الذي تباركت بكن مسيرته، وبشارة تقدمه".

واضاف بن زايد :" أنتن ذخرنا في أوقات العطاء، وحظنا في لحظات التفوق، دوركن أساس، وطموحكن سماء.كل عام وأنتن بعزكن وعز وطننا".

ونقلت صحيفة الوطن الإماراتية أن أودى هجوم مسلح في شمال غرب باكستان، الأحد، بحياة 11 عاملاً، حسبما أعلن رئيس الوزراء المؤقت أنوار الحق كاكار.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني القائم بالأعمال، أنوار الحق كاكار اليوم، على منصة إكس المعروفة سابقا بـ"تويتر"، إن 11 عاملا لقوا حتفهم في هجوم مسلح في شمال غرب باكستان، معربا عن إدانته الشديدة.

وقال مسؤولو الأمن والشرطة في إقليم خيبر باختون خوا في شمال باكستان إن عبوة ناسفة مشتبه بها انفجرت وتسببت في تحطم شاحنة تنقل العمال إلى موقع مشروع بناء في وزيرستان قرب الحدود الأفغانية.

ونقلت نفس الصحيفة أن أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، تفكيك شبكة إرهابية مسؤولة عن تنفيذ الهجمات الأخيرة في محافظة ديالى شمال بغداد.

وذكر الجهاز، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية “واع”، أن “قوة من الجهاز في محافظة ديالى تمكنت من الإطاحة بشبكة إرهابية مكونة من مفرزتين تضم 5 إرهابيين مطلوبين وفق مذكرات قبض قضائية، بينهم ما يسمى آمر مفارز بعقوبة والخالص، لدى تنظيم داعش الإرهابي”.

وأضاف البيان أن “عناصر المفرزتين الإرهابيتين اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وقيامهم بتنفيذ عمليات إجرامية بحق المواطنين والقوات الأمنية خلال العام الحالي، ومنها زرع عبوات ناسفة وتفجيرها في مناطق “الكاطون، والخالص، والمعلمين، وحي التحرير”، واستهداف دوريات للشرطة وأبراج للمراقبة الأمنية، فضلاً عن زرع عبوة ناسفة بغية تفجيرها على منزل أحد القضاة في ديالى، والتخطيط لتنفيذ اغتيالات بحق شخصيات وضباط في المحافظة”.

وأشار إلى أن “عملية القبض جرت بعد المتابعة الميدانية والاستخبارية لجميع الحوادث الإرهابية، واستدراج المطلوبين ونصب كمائن محكمة أفضت إلى الإطاحة بهم”، مبيناً أنه “تم تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".

ونقلت صحيفة الخليج الإماراتية أن اتهم الأمن الروسي موظفًا سابقًا في القنصلية الأمريكية بجمع معلومات عن الحرب في أوكرانيا.

ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، اتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي موظفًا سابقًا في قنصلية الولايات المتحدة في الشرق الأقصى الروسي بجمع معلومات عن الحرب في أوكرانيا وقضايا أخرى لواشنطن.

ونقل الرجل معلومات إلى موظفي السفارة الأمريكية في موسكو حول كيفية تأثير حملة التجنيد الإلزامي الروسية على السخط السياسي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في روسيا.