برنامج ChatGPT تفوق على الإنسان في علوم الكمبيوتر والدراسات السياسية.. تفاصيل

هناك الكثير من المخاوف من أن يتسبب الذكاء الاصطناعي في إنهاء وظائف الأشخاص في غضون سنوات قليلة بعدما أظهر تقرير أن برنامج ChatGPT الخاص بسام ألتمان قادر على تحقيق دراجات أفضل في الجامعة من الطلاب الحقيقيون.

أداء مماثل وربما أفضل

وجاء ذلك بعدما وجد بحث جديد أن برنامج ChatGPT كان مطابقًا أو أداؤه أفضل من طلاب الجامعة عند الإجابة على أسئلة التقييم، وشملت الموضوعات التي تفوق فيها البرنامج على الطلاب (علم النفس؛ وعلوم الهندسة؛ وعلوم الكمبيوتر؛ والدراسات السياسية). وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية.

تم نشر التقرير في مجلة Scientific Reports ووجد أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الطلاب الذين شملهم الاستطلاع (74٪) يستخدمون ChatGPT للمساعدة في مهامهم، على الرغم من أن 70٪ من المعلمين يعتبرونه سرقة أدبية.

وفي هذا البحث، قدم أعضاء هيئة التدريس في 32 دورة دراسية في جامعة نيويورك أبوظبي (NYUAD) ثلاث مساهمات للطلاب لكل منها 10 أسئلة تقييم.

طُلب من ChatGPT أيضًا إنتاج ثلاث مجموعات من الإجابات على الأسئلة العشرة، والتي تم تقييمها بعد ذلك جنبًا إلى جنب مع إجابات الطلاب من قبل ثلاثة من طلاب الصف المكفوفين.

الرياضيات والاقتصاد مازالوا بعيدين

وأظهرت النتائج أن الإجابات التي تم إنشاؤها بواسطة ChatGPTحققت متوسط درجات مماثل أو أعلى من الطلاب في 12 دورة من أصل 32 دورة، وكانت الرياضيات والاقتصاد هما التخصصان الوحيدان اللذان يتفوق فيهما الطلاب باستمرار على الذكاء الاصطناعي.

تفوق أداء ChatGPT على الطلاب فقط في الأسئلة التي تتطلب معرفة واقعية، على عكس الأسئلة التي تتطلب الإبداع أو الأسئلة الخادعة.

ChatGPT في العمل المدرسي

ووفقا للتقرير، كان هناك إجماع عام بين المعلمين والطلاب على ضرورة الاعتراف باستخدام ChatGPT في العمل المدرسي.

وقال الطلاب أنه سيلجأون إلى برنامج ChatGPT في وظائفهم المستقبلية فيما يخص المهام الدنيوية حتى يستطيعون التفرغ إلى العمل الإبداعي.

الواجبات المنزلية في خطر

قال طلال رهوان وياسر زكي، أساتذة علوم الكمبيوتر في جامعة نيويورك أبوظبي الذين تولوا البحث: "لقد وصلت أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT بالفعل إلى مستوى يمكنها من التفوق على الطلاب في عدد كبير من الدورات الدراسية على المستوى الجامعي.

"علاوة على ذلك، وكما يشير بحثنا، فإن غالبية الطلاب يعتزمون استخدام مثل هذه الأدوات لحل الواجبات المنزلية، وتشير هذه النتائج إلى أن تقييم الطلاب من خلال الواجبات المنزلية لم يعد يخدم غرضه في عصر الذكاء الاصطناعي، مما يثير تحديًا خطيرًا للمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم."

وأضاف الإثنين " لقد أخطأ مصنف النصوص الخاص بـ OpenAI في اعتبار ما يقرب من نصف (49%) من إرسالات برنامج ChatGPT أنها من صنع الإنسان، في حين أخطأ GPTZero في تصنيف حوالي ثلث (32%) من الإرسالات بنفس الطريقة."