انطلاق أعمال تحضيرات اجتماعات الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية

انطلقت أعمال اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للتحضير لاجتماعات الدورة 112 للمجلس على المستوى الوزاري ، اليوم الإثنين ٢٨ أغسطس الجاري ، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتناقش اللجنة ، التي تنعقد برئاسة اليمن وحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة السفير على بن إبراهيم المالكي ، بنود مشروع جدول أعمال الدورة وفي مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات المجلس في دورته السابقة 111 ونشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية المقرر عقدها في مملكة البحرين 2024 فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية .

و تناقش اللجنة بنداً حول التحضير والإعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الإقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في نواكشوط في نوفمبر القادم ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي .

وتبحث اللجنة أيضا بنودا تتعلق بدعم الاقتصاد الفلسطيني وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2021 ومسودة النظام الاساسي للصندوق العربي الأفريقي المشترك للحد من مخاطر الكوارث ودعم جهود إنقاذ الموسم الزراعي في جمهورية السودان والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك.

وكانت قد عقدت أمس اجتماعات اللجنة الاجتماعية للمجلس للتحضير لأعمال هذه الدورة فيما يتعلق بالملف الاجتماعي .

ومن المقرر ان يعقد كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعا على مدي يومين لاعتماد مشروع جدول اعمال الدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ؛ ومناقشة البند المتعلق بالإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى نواكشوط يومى 6-7 نوفمبر المقبل.

1000222827

1000222835

1000222834

1000222833

1000222832

1000222831

1000222830

1000222829