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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتمويل 1.6 مليار جنيه .. تنفيذ 500 مشروع للشباب في الجيزة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بأنه تم تنفيذ عدد ٥٥٤٧ مشروعاً ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة وذلك فى إطار الجهود المبذولة من قبل أجهزة المحافظة لتحقيق رؤية الدولة بشأن رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين بيئة العمل والإستثمار.
وأشار محافظ الجيزة أن المبادرة تأتى تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز ثقافة العمل الحر، والتى نجحت فى توفير نحو ٢٦ ألف فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة، وذلك منذ إنطلاق المبادرة وحتي الأن مما ساهم في رفع مستوى دخول المواطنين والحد من البطالة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.
وأكد محافظ الجيزة أنه تم توفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة ببدء مزاولة الأنشطة الخاصة بهم حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة لأصحابها نحو مليار و660 مليون جنيه حتى الأن وذلك بالتعاون مع البنوك المشاركة بالمبادرة.
وفيما يتعلق بدعم المرأة وتوفير بيئة عمل مناسبة لها أوضح المحافظ أن إستفادة المرأة من مشروعات المبادرة بلغت نسبة ٢٥ % من إجمالي المشروعات التى تم تنفيذها مؤكداً على أن المحافظة تولى إهتماماً كبيراً بتوفير الدعم اللازم لتمكين السيدات من الراغبين فى إقامة المشروعات الخاصة بهم من تنفيذها على أرض الواقع.
ووجه محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتقديم كافة سبل الدعم والرعاية للشباب الراغبين في الحصول على قروض لمشروعاتهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم، وتكثيف حملات التوعية لتعريف الشباب بكيفية التقديم على المبادرة، من خلال المقرات الخاصة بمبادرة "مشروعك" وتوفير التدريب الفني والإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج، وذلك ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأكد محافظ الجيزة حرصه التام على تقديم كافة أوجه الدعم، للتوسع في إقامة العديد من المشروعات من خلال برنامج مشروعك، لما يمثله من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات مؤكداً أن برنامج "مشروعك" عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات .

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