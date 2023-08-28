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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تواصل فعاليات المهرجان التنشيطي الأول لمراكز شباب النوبة

صدى البلد

 

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، فعاليات المهرجان التنشيطي الأول لمراكز شباب النوبة لليوم الثاني علي التوالي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، والذي يُقام فى الفترة من 26 وحتى 30 من شهر أغسطس الجاري.

وكانت فعاليات المهرجان افتتحت بمجموعة من العروض الرياضية والفنية، وعرض كاراتيه من بعض المراكز المشاركة وتقديم فقرة فنية من مركز شباب قسطل، وانطلاق  منافسات ألعاب رياضية مختلفة، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان.

ويشمل المهرجان عدد من الألعاب منها خماسى كرة القدم وتنس الطاولة الفردى، بالإضافة إلى ألعاب القوى والتى تضم سباقات 100 متر بنين وبنات، منافسات كاراتيه وكاته فردي وجماعى للبنين والبنات، وأنشطة كشفية وحفلات سمر، وندوات تثقيفية وتوعوية لشباب النوبة.


أكد الدكتور أشرف صبحي، اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف البرامج والأنشطة بالمحافظات الحدودية في كل المجالات، وفق رؤية واستراتيجية واضحة تتضمن تنفيذ برامج تنموية متعددة على أرضها ولخدمة أهلها خاصة الشباب.

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