‏طالبة بالثانوي تنهي حياتها لعدم التحاقها بكلية الطب

‏لم تجد طالبة بالثانوي وسيلة للتخلص من حياتها سوى قيامها بشنق نفسها داخل غرفتها بمنطقة المطرية ، وذلك بسبب عدم قدرتها على الإلتحاق بكلية الطب لصغر مجموعها .

‏وكان قسم شرطة المطرية قد تلقى بلاغا بتخلص طالبة في الثانوي من حياتها داخل غرفتها بدائرة القسم .

‏على الفور وجه اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة انتقال رجال الأمن إلى مكان البلاغ ، وتم العثور على جثة طالبة في الثانوي ملفوف حول رقبتها ايشارب حريمي ومعلقة في ‏أكرة باب غرفتها ، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة .

و بسؤال أسرتها قرروا أنها كانت تمر بأزمة نفسية سيئة بعد علمها بحصولها على مجموع صغير وعدم قدرتها على تحقيق حلمها في الإلتحاق بكلية الطب وفوجئوا بالواقعة ، تحرر محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق.