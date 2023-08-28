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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

‏طالبة بالثانوي تنهي حياتها لعدم التحاقها بكلية الطب

اسعاف
اسعاف

‏لم تجد طالبة بالثانوي وسيلة للتخلص من حياتها سوى قيامها بشنق نفسها داخل غرفتها بمنطقة المطرية ، وذلك بسبب عدم قدرتها على الإلتحاق بكلية الطب لصغر مجموعها .

‏وكان قسم شرطة المطرية قد تلقى بلاغا بتخلص طالبة في الثانوي من حياتها داخل غرفتها بدائرة القسم .

‏على الفور وجه اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة انتقال رجال الأمن إلى مكان البلاغ ، وتم العثور على جثة طالبة في الثانوي ملفوف حول رقبتها ايشارب حريمي ومعلقة في ‏أكرة باب غرفتها ، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة .

و بسؤال أسرتها قرروا أنها كانت تمر بأزمة نفسية سيئة بعد علمها بحصولها على مجموع صغير وعدم قدرتها على تحقيق حلمها في الإلتحاق بكلية الطب وفوجئوا بالواقعة ، تحرر محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق.

القاهرة جثة طالبة شرطة المطرية منطقة المطرية مباحث القاهرة

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