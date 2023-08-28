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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف المجاني على 1031 مواطنا بقافلة طبية في المنوفية

قافلة طبية في المنوفية
قافلة طبية في المنوفية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية  قافلة علاجية مجانية بقرية عمروس بمركز الشهداء ، والتي استمرت على مدار يومين  تحت إشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية ، وبحضور الدكتورة أمل عبد الوارث مدير إدارة الشهداء الصحية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي ، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية ، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.                                          

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية ، بأن القافلة اشتملت على عدد (10) عيادات متخصصة (2) عيادة  باطنة ، (2) عيادة  أطفال ، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة ، أنف وأذن وحنجرة وأسنان هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.
 

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وأضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد (1031) مواطن من أهالي القرية ، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (159) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد (96) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (22) حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل (7) حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية ، كما تم عمل عدد (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية ، التغذية السليمة، القضية السكانية، التطعيمات ، إرتفاع ضغط الدم، وترشيد استهلاك المياه .

 

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