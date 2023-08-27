عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ المنوفية يفتتحون معرض أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية

محافظ المنوفية يفتتح
محافظ المنوفية يفتتح معرض ايادي مصر


افتتح اليوم الأحد، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى معرض " أيادى مصر " للحرف اليدوية والتراثية بفندق "  " pyramisa بالدقى بالقاهرة ، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية لزيادة الفرص التسويقية لصغار المنتجين من جميع محافظات الجمهورية بإعتباره مشروعاً قومياً يساهم في التمكين الإقتصادى للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية ، جاء ذلك بحضور عدداً من الوزراء والمحافظين. 


حيث قام وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية بجولة داخل أجنحة المعرض وتفقد جناح محافظة المنوفية والذى تضمن مجموعة من أشهر المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية التى تشتهر بها المنوفية عن غيرها من المحافظات الأخرى ( كالسجاد اليدوى ، والصدف ، الفخار، والكليم ، والجوبلان، والسيرما، الأرابيسك، والنجف والتحف الإسلامية ، التحف والأنتيكات) وغيرها من الصناعات المتنوعة، وأشاد وزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن الإحتماعى بكافة المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها ورونقتها المتميزة والتى تعد أكثر جودة من مثيلاتها بالأسواق الخارجية.

فوز محافظة المنوفية بالمركز الأول ضمن فعاليات معرض أيادي مصر للحرف اليدوية

فتح باب التقدم للمرحلة الثالثة للالتحاق بجامعة المنوفية الأهلية


وأكد وزير التنمية المحلية على إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية ، مؤكداً أن الوزارة تعمل في إطار الخطة الإستراتيجية التى وضعتها لمنصة " أيادى مصر " لتمكين المراة المصرية من خلال تسويق منتجاتها اليدوية والتراثية والحرفية التى تتميز بها قرى الريف المصرى بالمحافظات، مشيراً إلى أن المنصة الإلكترونية حققت العديد من المكاسب والإنجازات بما يتعلق بترويج المنتجات المصرية وتدريب العاملين وتنظيم ورش العمل وإنشاء مجموعات إتصال لدعم كافة الحرف ، لافتاً إلى الإستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة المنتجات المعروضة عليها وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلى والدولى مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم جهود الدولة في القضاء على البطالة.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن " المنوفية " تعد قلعة للصناعات اليدوية المتميزة ، مشيراً إلى أن هناك إهتماماً كبيراً من المحافظة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف التراثية واليدوية التى تتمتع بها مراكز ومدن وقرى المحافظة ، مؤكداً على مدى حرصه وإهتمامه الدائم على مشاركة المحافظة بكافة المعارض المختلفة على المستوى المحلى والدولى للمساهمة فى ترويج وتسويق الصناعات والمنتجات الحرفية بهدف تعريف المستهلك بها وأن معرض أيادى مصر  يعد فرصة ترويجية هامة فى دعم أصحاب الحرف، فضلاً عن خلق فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة المعيلة، كما أكد على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لصغار المصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التى تواجههم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 20230.
وخلال تفقدهم لمنتجات جناح المنوفية ، أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم التنسيق مع محافظى بورسعيد والسويس لإقامة معارض لعرض جميع منتجات الصناعات الحرفية والتراثية لحرفى المنوفية فى محافظتهم لإستفادة أهاليهم من المنتجات والمساهمة فى تسويقها بشكل أوسع فضلاً عن تبادل الخبرات ودعم أصحاب الحرف المتنوعة ، ومن جانبهم أبدىء محافظى بورسعيد والسويس عن إعجابهم بالمنتجات وجودتها ورنقتها المتميزة عن غيرها.   
وفى ذات السياق ، شهد وزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن الإجتماعى ومحافظ المنوفية تنفيذ فاعليات أجندة الورشة الإفتتاحية لمنسقى مشروع " أيادى مصر " بالمحافظات والتى نظمتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع مؤسسة " هانس زايدال الألمانية " ، حيث تم استعراض فيديو تفصيلى بإنجازات مشروع " أيادى مصر " خلال 10 شهور ماضية ، وبدوره أعرب توماس شاما ممثل مؤسسة هانس زايدل الألمانية عن شكره وتقديره للدور الذى تقوم به الدولة المصرية بالتعاون مع دولة ألمانيا فى التوسع ببرامج الشراكة والتعاون بما يحقق التنمية المستدامة بمختلف الأصعدة ، مشيداً بجهود وزارة التنمية المحلية فى دعم الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات المصرية ومنصة أيادى مصر لدورها المحورى الهام فى الترويج للمنتجات والصناعات الحرفية التى تتميز بها قرى محافظات مصر.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التضامن الاجتماعي التمكين الاقتصادي للمرأة التنمية المحلية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الصناعات الحرفية محافظ المنوفية وزيرة التضامن الإجتماعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

لحظات مؤثرة .. نجل جورج الراسي يحيي ذكرى وفاته الأولى بالورود

قرار قضائى عاجل بشأن منع مطربي المهرجانات من الغناء

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

موضوعات متعلقة

فوز محافظة المنوفية بالمركز الأول ضمن فعاليات معرض أيادي مصر للحرف اليدوية

تكريم 250 من حفظة القرآن الكريم في حفل بالمنوفية

فتح باب التقدم للمرحلة الثالثة للالتحاق بجامعة المنوفية الأهلية

جمعوا 330 ألف جنيه.. قرية تتبرع لمساعدة طالب يحتاج زراعة كلى في المنوفية

الهلال الأحمر ينظم الماراثون الرياضى للدراجات الهوائية بمدينة شبين الكوم

محافظ المنوفية: مصادرة طني أسمدة زراعية منتهية الصلاحية| تفاصيل

محافظ المنوفية: تحصين 346 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

أرض بـ5 ملايين جنيه.. مواطنة تتبرع بورثها لبناء وحدة إسعاف لأهل قريتها

ترشيحاتنا

شاهد .. أول لقطات من استئناف مفاوضات سد النهضة

رئيس وفد إثيوبيا يعلق على استئناف مفاوضات سد النهضة

بإجمالي 5684 متقدما.. الجامع الأزهر: الثلاثاء.. انطلاق اختبارات مسابقة بنك فيصل لحفظ القرآن الكريم

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

تطور خطير.. مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية فوق البحر الأسود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ كبير.. سعر جاكيت شيرين عبد الوهاب في حفل السعودية

بسعر خرافي.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها في هذه الإطلالة

عدد الفريق يتقلص| نجم ريال مدريد يغادر القلعة البيضاء.. وصفقة مبابي تفشل (تفاصيل)

سعر خرافي لـ فستان هيفاء وهبي بحفل كفر الشيخ

فيديو

هبدأ حياة جديدة.. نجم «X فاكتور» يكشف عن نيته اعتزال الغناء |فيديوجراف

مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقرير

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. وهذا ثمن عيار 21

المتحور الجديد ليس الأخير.. مستشار الرئيس يوضح طرق مواجهته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ