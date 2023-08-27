فتح باب التقدم للمرحلة الثالثة للالتحاق بجامعة المنوفية الأهلية

أعلنت جامعة المنوفية الأهلية، عن فتح باب التقدم للمرحلة الثالثة للالتحاق بكليات الجامعة لطلاب الثانوية العامة 2022-2023 وفقاً لجدول الحدود الدنيا الموضح أدناه لعدد محدود من مقاعد كليات الجامعة لإستكمال السعة القصوى لتلك الكليات.

وأكدت أن من لهم حق التقدم هم من سبق لهم التقدم الكترونياً وينطبق عليهم الحدود الدنيا بالجدول، ومن يرغب في التقدم مباشرةً ولم يسبق له التقدم الكترونيا وفقا للحدود الدنيا بالجدول، ومن سبق لهم سداد المصروفات بإحدى كليات الجامعة ويرغب في تعديل رغبته لكلية أخرى وفقا لجدول الحدود الدنيا المبيين أدناه.

وأشار بيان الجامعة، إلي أنه سيتم غلق باب التقدم عند استكمال المقاعد المحدودة الشاغرة بالكليات، وتحسب أولوية شغل تلك المقاعد طبقا لأسبقية الدفع.

وأوضح أن اجراءات القبول والقيد هي التوجه الى مقر الجامعة بالكيلو 70 طريق القاهرة اسكندرية الزراعي للحصول على إذن دفع لسداد قيمة طلب الالتحاق ( لمن لم يقم بسداده ) وقيمة القسط الأول من المصروفات وذلك عن طريق الفيزا بمقر الجامعة أو نقدا بأحد فروع البنك الوطني القطري QNB، استكمال اجراءات القبول بتسليم أصول المستندات التالية: أصل استمارة النجاح، أصل شهادة الميلاد ، الموقف من التجنيد (للذكور)، (6) صورة شخصية.