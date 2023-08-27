جمعوا 330 ألف جنيه.. قرية تتبرع لمساعدة طالب يحتاج زراعة كلى في المنوفية

ضرب أهالي قرية برهيم بمركز منوف في محافظة المنوفية أروع أمثلة التعاون حيث استطاع الأهالي التكاتف وجمع 330 ألف جنيه لطالب بالقرية بالصف الثالث الثانوي لزراعة كلي عقب تبرع والدته له.

وتعود القصة كما يرويها أحد الأهالي منذ عام ونصف عندما علم الأهالي أن أحد شباب القرية يحتاج إلي عملية زراعة كلي وهو من أسرة بسيطة وتكاليف العملية كبيرة لا تقدر أسرته علي سدادها، موضحا أنه تم التكاتف بين الجميع وتم جمع مبلغ حوالي 330ألف جنيه لمساعدته في إجراء العملية.

احمد حبشي طالب في الصف الثاني الثانوي اصيب منذ الصغر بمشاكل في الكلي أدت إلي حدوث فشل كلوي.

وقالت والدته، إن نجلها منذ أن كان في سن العاشرة أصابته امراض في الكلي وتسبب في حدوث فشل كلوي وفشل أحدي الكليتين وأكد الأطباء أنه سيحتاج الي عملية زراعة كلي.

وأضافت الأم، أنها بعد أن وصل نجلها الي سن ال 17 تعب كثيرا وقرر الأطباء ضرورة إجراء عملية زراعة كلي، قائلا " ما ترددناش لحظة انا وأبوه وروحنا عملنا التحاليل. والأشعة علشان حد فينا يتبرعله وعرفت أن انا اللي اتبرع ".

وأشارت ام احمد، إلي أنهم انتظروا عام ونصف في قائمة الانتظار من أجل إجراء العملية وكان هناك خطورة علي حالة نجلها وطالب الأطباء بسرعة إجراء العملية، مؤكدة أن أهالي القرية قاموا بجمع 330 الف جنيه وتبرعت بالكلي وإجري نجلي العملية وكان الأهالي يترددون علي المستشفي وقت احتجاز نجلها بالمستشفي لمدة 35 يوما.

وتابعت، أن ما فعله الأهالي جميل لن تنساه لإنقاذهم حياة نجلها الذي خرج من المستشفي واصبح في مرحلة التعافي.