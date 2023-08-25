عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: مصادرة طني أسمدة زراعية منتهية الصلاحية| تفاصيل

حملات تموينية
حملات تموينية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات العامة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومجهولة المصدر أمام المواطنين.

أكد  المحافظ، أنه تم ضبط 2 طن أسمدة زراعية بدون مستندات ومجهولة المصدر وضبط 10 شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بقصد البيع بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق وذلك بنواحى شبين الكوم.

عمل المنوفية: تكليف إدارة الرعاية بالتواصل مع المناطق للوقوف على أحدث التعليمات والقوانين

رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة قطاع الدراسات الزراعية


وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين بالمحافظة أنه خلال تلك الحملات تم تحرير 412 محضر تموينى متنوع بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك خلال يومى الخميس والجمعة من الأسبوع الجارى ، وتنوعت المحاضر ما بين (167) محضر مخالفات مخابز و(245) محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار ،  مضيفاً أنه تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل لتجارة الأدوية البيطرية بناحية شبين الكوم لحيازته وعرضه للبيع كمية قدرها 80 عبوة مختلفة الأحجام ومنتهية الصلاحية غير صالحة للإستخدام، كما تم تحرير محضر جنح أشمون ضد صاحب محل لتجارة الأدخنة والسجائر لحيازته وعرضه للبيع كمية قدرها 1000 عبوة سجائر بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى والتربح دون وجه حق، مؤكداً على ضرورة مواصلة الجهود ورصد شكاوى المواطنين للتعامل الفوري معها من خلال غرف عمليات مديرية التموين والإدارات الفرعية للوقوف على الحالة التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
هذا ويواصل رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع الإدارات التموينية مرورهم الميدانى على المنشآت التموينية والمخابز ومحلات بيع الجملة والتجزئة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أسمدة زراعية التموين والتجارة الداخلية الحملات التفتيشية حملات التفتيش رصد شكاوى المواطنين ضبط الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

اللي اختشوا ماتوا| شاب يمنع منقذا من إسعاف شقيقته الغارقة بشاطئ بورسعيد.. تفاصيل مثيرة

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

أبوها إزاي.. مقطع فيديو لعروس ترقص مع والدها يثير جدل رواد السوشيال ميديا

يحدث في النادي الأهلي| غضب من حفل التتويج.. مهلة لضم "سوزا".. وتحفظ على "فضل"

عام وخاص|موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. بأجر كامل للموظفين وهؤلاء محرومون

ترشيحاتنا

بمنزلة الرأس من الجسد.. خطيب المسجد الحرام : إذا قطع الصبر ذهب الإيمان

رحمة وإحسان| خطيب المسجد النبوي: يندب سقيا الماء صيفاً وشتاءً

فرمان من اللجنة الثلاثية.. رحيل المدير الإداري لفريق الكرة بالزمالك

بسبب 5 جنيه فضة.. اعتراف مثير لجريمة عامل الكوم الأحمر مع الطفلة

أسعار تذاكر حفل هاني شاكر ونادية مصطفى بـ مهرجان القلعة

موافقة رسمية.. التعليم تسمح ببدء الدراسة في بعض المدارس الدولية من الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوجر كويتية تتسبب في حادث مروري أليم| تفاصيل

هل سنعود للأزمة؟.. توقعات سيناريو كورونا في الشتاء

وفاة هندية أثناء ولادة طفلها لقيام الزوج بتصرف غريب| تعرف عليه

نشرة المرأة و الصحة| فستان علا غانم في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل.. علامات تكشف عن ورم الأذن

فيديو

داخل على 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار

القضاء على الدولار.. ما مصير الأخضر بعد انضمام مصر لـ بريكس؟

أبوها إزاي.. مقطع فيديو لعروس ترقص مع والدها يثير جدل رواد السوشيال ميديا

مقطع فيديو لمراسل يفاجئ زميلته ويطلب يدها على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ