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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز محافظة المنوفية بالمركز الأول ضمن فعاليات معرض أيادي مصر للحرف اليدوية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن فوز جناح محافظة المنوفية بالمركز الأول والأكثر تميزاً بمعرض " أيادى مصر " للحرف اليدوية والتراثية والذى نظمته وزارة التنمية المحلية بأحد فنادق الدقى بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية .

جاء ذلك خلال إفتتاح وتفقد وزير التنمية المحلية لفاعليات معرض أيادى مصر لعرض أبرز المنتجات والصناعات الحرفية والتراثية من مختلف محافظات الجمهورية بإعتباره مشروعاً قومياً يساهم في التمكين الإقتصادى للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية ، جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وعدداً من الوزراء والمحافظين والجهات المشاركة.

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وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أن محافظة المنوفية فازت بالمركز الأول لتميز منتجاتها وجودتها عن مختلف باقى منتجات المحافظات يليها القاهرة والحياة واسوان ، مؤكدا أن المعرض يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى  بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية لزيادة الفرص التسويقية لصغار المنتجين من جميع محافظات الجمهورية.


وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية جناح محافظة المنوفية والذى تضمن مجموعة من أشهر المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية التى تشتهر بها المنوفية عن غيرها من المحافظات الأخرى ( كالسجاد اليدوى ، والصدف ، الفخار، والكليم ، والجوبلان، والسيرما، الأرابيسك، والنجف والتحف الإسلامية ، التحف والأنتيكات) وغيرها من الصناعات المتنوعة، وخلال تفقدهم لجناح المحافظة أبدى وزير التنمية المحلية والمسئولين والرواد إعجابهم بكافة المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها المتميزة والتى تعد أكثر جودة عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية.


ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أن " المنوفية " تعد قلعة للصناعات الحرفية واليدوية والتراثية المتميزة ، مشيراً إلى أن هناك إهتماماً كبيراً من المحافظة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف التراثية واليدوية التى تتمتع بها مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وأكد على مدى حرصه وإهتمامه الدائم على مشاركة المحافظة بكافة المعارض المختلفة على المستوى المحلى والدولى للمساهمة فى ترويج وتسويق الصناعات والمنتجات الحرفية بهدف تعريف المستهلك بها ، وأن معرض أيادى مصر  يعد فرصة ترويجية هامة فى دعم أصحاب الحرف.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض أيادي مصر محافظة المنوفية محافظ المنوفية قطاع الصناعات هشام آمنة وزير التنمية المحلية المنتجات الحرفية

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