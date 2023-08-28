ماكرون يحسم موقف مغادرة سفير فرنسا من النيجر

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن سفير باريس سيلفان إيتي سيظل في النيجر رغم الضغوط من المجلس العسكري هناك.

وأضاف ماكرون خلال الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين، أن إيتي كان يستمع من نيامي على الرغم من منحه مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد يوم الجمعة الماضي.

وتابع قوله: "لقد واجهت فرنسا ودبلوماسيوها مواقف صعبة بشكل خاص في بعض البلدان في الأشهر الأخيرة"،مؤكدًا أنهم سيواصلون دعم الرئيس محمد بازوم في النيجر.

ولفت ماكرون إلى أن فرنسا لن تغير موقفها في إدانة الأزمة الأخيرة بالنيجر وتقديم الدعم لبازوم، مشددًا على أنه انتخب ديمقراطيا وكان "شجاعا" برفضه الاستقالة.

وأشار إلى أن سياسة فرنسا واضحة ولا تعترف بالمجلس العسكري في النيجر.